La seguridad es un tema prioritario, señala Evelyn en su primer informe

Al rendir su primer informe de labores, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, refrendó su compromiso de no fallarles a los guerrerenses, al señalar que “no descansará” hasta lograr las condiciones de bienestar en la entidad, porque el tema de la seguridad “es prioritario”.

En su mensaje ante cientos de invitados que se dieron cita en la casa del pueblo, Salgado Pineda aseguró que se tiene “una perfecta coordinación con los municipios y las autoridades federales, todos los días a través de una estrategia de seguridad integral, que ataca de origen las causas que detonan la violencia y que tiene como fin último la paz y el bienestar de todas y todos los guerrerenses”.

Ante representantes de los titulares de Sedena y Marina, así como del titular de salud federal Jorge Alcocer Varela, en representación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora refrendó su condena a lo ocurrido en San Miguel Totolapan y afirmó que los calentanos no están solos.

“Hechos como los ocurridos recientemente en San Miguel Totolapan, los condenamos enérgicamente y nos obligan a reforzar las acciones que se realizan en este rubro”.

“Para mi amada Tierra Caliente, quiero decirles que no están solas y que no están solos, no descansaré, ni descansaremos, hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal, aquí está su gobernadora y no daremos ni un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos”, apuntó.

Enfatizó que “las y los Guerrerenses no merecen excusas ni justificaciones” para que en unidad todos los guerrerenses puedan hacer un trabajo común que pueda “lograr un estado seguro y próspero, que permita el desarrollo adecuado de quienes amamos profundamente nuestro bello estado”.

Señaló que los esfuerzos articulados desde la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, “han permitido tener plena coordinación y acuerdos para implementar acciones y estrategias de prevención, investigación y persecución de los delitos, que garanticen la seguridad ciudadana con estricto apego a los Derechos Humanos”.

Parte de los asistentes al evento. / Foto: Cortesía | @GuerreroComSoc

Resaltó que también “se han firmando convenios de colaboración interinstitucional en materia de seguridad pública y procuración de justicia con una perspectiva regional, de la mano de los estados vecinos de Oaxaca, Michoacán Morelos, Puebla y Estado de México, para prevenir y disminuir en forma conjunta los índices delictivos que se cometen en zonas limítrofes”.

En su mensaje, resaltó las acciones que se han realizado en materia de la mujer, niñez, donde se han adoptado acciones en contra del matrimonio y maltrato infantil, cultura, turismo, educación, economía, entre otras, así como la entrega de apoyos para guerrerenses de las siete regiones de Guerrero.

Dijo que a un año de su gobierno, se han sentado las bases de la transformación que alcanza a todos por igual y agradeció la solidaridad del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por el apoyo que ha dado a la entidad.