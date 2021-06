La APPG hará foros paralelos a los de Evelyn Salgado por desconfianza

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, anunció que convocarán a foros paralelos a los que realizará la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, porque muchas de las personas que se están involucrando en la organización son personas no deseables, entre ellos priístas, panistas y zeferinistas que buscan mantenerse en el gobierno.

El luchador social realizó un evento en el interior del panteón central de Chilpancingo para conmemorar el 103 aniversario del natalicio de don Pablo Sandoval Cruz, y ahí expresó que la lucha social de manera importante respaldó la candidatura de Félix Salgado Macedonio y muestra de ello fue que don Pablo lo acompañó en su informe pese a que ello significó que sus nietos Pablo Amilcar y Erendira Sandoval Ballesteros, le dijeran que se avergonzaban de él. Estado Acusan maestros al gobierno de retener recursos destinados a prepas populares

Sin embargo indicó que Félix Salgado y su hija Evelyn están dando la espalda a la lucha social al rodearse de priistas que son quienes están tomando la batuta de los foros y ello les quita legitimidad.

“Desde la lucha social vamos a convocar a nuestros propios foros y sacaremos propuestas que llevaremos a la gobernadora electa”.

Reconoció que en la parte del proceso electoral que encabezó Evelyn Salgado ya no se involucraron que en un par de eventos y después hicieron un repliegue estratégico pro considerar que Morena no requería de priístas para poder ganar la elección y mucho menos de personas nefastas como José Luis González de la vega otero que tanto daño le causó a la educación o Jorge Salgado que buscaba la candidatura del PRI y como no la obtuvo se fue de su partido.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Asimismo criticó la aparición de personas como Marisela Ruiz Massieu quien estuvo en un evento de la gobernadora electa en el puerto de Acapulco.

En los foros que realizará el movimiento social, dijo Chávez Adame que se obtendrán indicadores de las necesidades que tiene los pobladores del estado, pero también se propondrán personas para ocupar cargos en la administración pública durante el gobierno morenista, “serán propuestas de consenso de la lucha social, que propondrán personas con ideología política y social, no traidores que es lo que representan en este momento los priístas”.