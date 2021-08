“Intentarán” regresar a las aulas en 17 municipios de Guerrero

El secretario Educación de Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, reveló que se hará una prueba de regreso a clases en educación básica y se “intentará” hacerlo en 17 municipios del estado donde en estos momentos se tienen cero casos activos de Covid-19.

Dijo que se empezará a abrir 877 escuelas de educación básica y se acercarán a clases presenciales 17 mil 485 alumnos.

“Se regresará en educación básica, son 17 municipios y eso significa que podríamos empezar a abrir 877 escuelas y podríamos también ir acercando ya a 17 mil 485 alumnos pero eso va depender de cómo lo vayamos realizando con un consenso escolar”, precisó.

Durante la transmisión diaria de actualización de casos activos de Covid-19, el titular de la SEG, acompañado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que en las ciudades grandes como Acapulco, Chilpancingo y Taxco entre otras o en zonas rurales, donde se pueda se regresará a clases y donde no se pueda no se va hacer.

Añadió que entre los municipios donde se tiene cero casos de Covid -19 y se intentará regresar a clases se encuentran San Miguel Totolapan, General Canuto Neri, Apaxtla de Castrejón, Tetipac, Pedro Ascencio de Alquisira, Atenango del Río, Ahuacotzingo, Iliatenco, Metlatonoc, Copanatoyac entre otros de la región de La Montaña.

Dio a conocer que a través del consenso escolar, los padres de familia y los maestros se van a poner de acuerdo para el regreso a clases.

“Los maestros en estos momentos tienen que abrir las escuelas y tienen que reunirse con la plantilla y sesionar con el comité técnico escolar porque independientemente que se vaya abrir o no para clases presenciales esto lo tiene que realizar y llegar al consenso escolar, si se puede o están las condiciones se va poder llegar a un plan escolar”

Añadió también que a través del plan escolar se va a definir de cómo van a mantenerse las clases, si serán híbridas, si van a seguir a distancia, si van a hacer presencial o cuál será la manera que se vaya establecer la concurrencia, los días, los horarios y todos los filtros que se tengan que pasar.

“Una vez que se tenga este plan escolar acordado, consensuado y que esté autorizado por la Secretaría de Salud, tendremos fecha y calendario".

Independientemente que se vaya abrir o no las escuelas, los maestros tendrán que asistir principalmente los directores y van a abrir la escuela, tendrán que realizar su plan de actividades del ciclo escolar 2021-2022”.

Insistió que si es posible abrir se abrirán las escuelas y si no es posibles y no hay condiciones no se van a abrir.

Comentó que durante la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México con la Secretaría de Educación federal se acordaron 13 puntos para el regreso a clases.

Añadió que el 88 por ciento de las escuelas en el estado de Guerrero son escuelas de educación básica y de ese total el 70% se encuentra en el área rural y se tiene que ver la ubicación geográfica también para su regreso a las aulas.

Informó que se tiene distribuido el 75 por ciento de los libros de texto gratuitos en educación primaria, secundaria y preescolar y se está en espera de que en dos semanas llegue a Guerrero el resto de los libros y se distribuya la segunda parte.

El funcionario estatal, dio a conocer que el 75 por ciento de los maestros están ubicados en educación básica y añadió que casi 80 mil trabajadores están vacunados; además de que se tiene un reporte de que en 4 mil 800 escuelas todo el personal está vacunado al 100 por ciento.