Infonavit no devolverá dinero a afectados de Cataluña

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) insistió que no se les dará dinero en efectivo a los afectados del fraccionamiento de Canta Luna porque sería una acción “fraudulenta” y además la Ley General del instituto no lo permite.

Sin embargo, Alicia Barrientos Pantoja, subdirectora general de Gestión de Cobranza del Infonavit, aseguró que en caso de que el afectado ya no quiera ejercer su crédito, el recurso que aporto en la compra de su vivienda se irá a la subcuenta y podrá ejercerlo durante su jubilación.

“La ley nos permite dos cosas: que es un crédito de vivienda o se queda en el saldo de la subcuenta para su pensión o jubilación”.

Luego del sismo del 7 de Septiembre, Infonavit ha atendido a 370 afectados del fraccionamiento Canta Luna y 60 de ellos no han podido ser localizadas y 31 ya no están en Acapulco, sin embargo ya se tiene comunicación con ellos y serán atendidos desde las delegaciones del instituto donde se encuentran.

Aclaró que el dinero se esta regresando para que se use para un crédito para vivienda y pronto se podrá usar para crédito de mejora Infonavit.

El sub director de Comunicación de Infonavit, Gustavo Rivera, insistió que no se puede entregar el dinero en efectivo de hecho eso sería ilegal el monetizar la sub cuenta de vivienda, por lo que son esquemas “fraudulentos”.