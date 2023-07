Cierran las puertas a medios de comunicación en reunión con afectados de Cantaluna

Empleada de la dirección de gobernación municipal, obstruyó el trabajo de medios de comunicación, que intentaron ingresar a la sala de cabildo del ayuntamiento del Parque Papagayo, donde se encontraban afectados de la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, exigiendo la devolución de sus créditos a funcionarios del INFONAVIT.

En la reunión los afectados del terremoto del pasado 7 de septiembre del 2021 que afectó a más de 600 viviendas de dicha unidad habitacional ubicada en la zona poniente de Acapulco, exigieron a los representantes del Infonavit, la devolución del recurso económico que ese les ha descontado por medio de sus créditos.

El encuentro con los funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), inicio después de las 12:00 del día y se prolongó hasta después de las 2:30 de la tarde, tiempo en el que los afectados en todo momento, exigieron la cancelación total de los créditos que se otorgaron.

De manera molesta, los afectados por el terremoto, indicaron que no aceptan la resolución que está dando el Infonavit en el sentido de no cancelar al 100 por ciento los créditos que se otorgaron a los más de 400 acreditados para adquirir una vivienda en esta unidad habitacional que fue construida durante el 2015.

Los afectados, manifestaron que el sentir de todos los afectados, es que, porque el Fovissste si pudo entregarles el beneficio, y porque el Infonavit no está cumpliendo con el beneficio de regresar el dinero que ya se ha aportado por el crédito que solicitaron.

Erick Robles uno de los afectados en Pedregal de Cantaluna, manifestó que Infonavit no construyó la unidad habitacional, pero sí dio la autorización a la empresa para ejecutar los trabajos, y agregó que ya están cansados de estar pagando casi dos años la renta de una propiedad.

La reunión, que fue programa por acuerdo luego de la manifestación que los afectados realizaron hace una semana en la costera Miguel Alemán a la altura de la Glorieta de la Diana, estuvo encabezada por la delegada de Infonavit en Guerrero, Talina Sámano Calderón, así como Alicia Barrientos Pantoja, subdirectora general de gestión cartera del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, además de Miguel Ángel Arciniega, de la Secretaría de Gobernación.

Por su parte Alicia Barrientos Pantoja, subdirectora general de gestión cartera del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, dijo que el Infonavit, no construyó la unidad, ni tampoco les dijimos a los compradores que deberían de escoger en ese lugar su vivienda.

"Hay que dejarlo muy claro, nosotros no construimos esa unidad, nosotros no les dijimos a ustedes tienen que escoger aquí, ustedes solicitaron el crédito y si partimos de ahí de que esto es real, entonces nos vamos a poder entender en lo que sigue, pero no podemos partir de dimes y diretes porque no vamos a llegar a nada", expresó Alicia Barrientos Pantoja.

Pidió hacer una alianza entre los afectados y el Infonavit para demandar de manera colectiva al constructor de la unidad habitacional, porque el Instituto Nacional de Vivienda, también demandará porque pagaron una cantidad de dinero

Indicó que regresar el recurso económico de los créditos a las personas que no quieren tener nuevamente sus créditos para vivienda con el Infonavit, se requiere de por lo menos de 221 millones de pesos, y esta cantidad se tomaría de los pagos de todos los trabajadores.

Por último, Barrientos Pantoja, quien relacionó el tema con cuestiones políticas con anteriores autoridades de gobierno, manifestó que, no es posible que, de 402 créditos, 40 personas están inconformes, mientras que 200 más ya están firmados para volver a ejercer su crédito nuevamente con el Infonavit.