Incendios, nueva ola de violencia en Chilpancingo: Empresarios

Empresarios de Chilpancingo, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar acciones para mejorar la seguridad y contener un posible brote de violencia que pueda afectar a los sectores productivos, como ocurrió con los incendios del mercado y dos negocios de venta de mariscos.

El líder del grupo “Chilpo”, Adrián Alarcón Ríos, señaló que los grupos empresariales se encuentran en zozobra y temerosos de que la violencia pueda tener un repunte y llegue a los niveles de hace algunos años cuando hasta las señoras que venden tortillas tenían que pagar un tributo a grupos delincuenciales.

Señaló que el sector productivo se encuentra muy golpeado, por una parte, el sector económico que está detenido por la falta de obras e inversión, ya que en Chilpancingo no hay obra privada ni pública, “hoy se ha demostrado que los anteriores gobiernos fueron corruptos, pero al menos destinaban algo para obras sociales hoy no hay nada”.

La otra vertiente es el de la inseguridad que se encuentra muy endeble y temas como lo ocurrido en el mercado demuestran que los grupos delincuenciales siguen teniendo una presencia importante y que los ciudadanos en cualquier momento podríamos ser víctimas.

Personal de bomberos y protección civil sofocaron el incendio./ Foto: @Bomberos Chilpancingo

Otro tema trascendental es e que tiene que ver con las manifestaciones que nos afecta a todos y con especial énfasis a los sectores productivos a los que les genera bajas ventas y pérdidas económicas.

Todo esto aunado a que no hay trabajo, no hay detonantes de la economía, no hay obras, y las pocas que se tienen las realizan un grupo de amigos de los actuales gobernantes todas mediante adjudicaciones, directas es decir que ni siquiera ha posibilidades de competir.

Enfatizó en que con los hechos registrados en el mercado central y los dos restaurantes, se toma como un aviso de que habrá nuevos hechos de violencia, que si no tiene acciones gubernamentales que los contenga, van a terminar por afectar a toda la sociedad.