Acusa Norma Otilia que sus regidores quieren tener canonjías

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aseguró que regidores de su mismo partido le han dado la espalda y se aliaron con los perredistas y priístas, porque quieren tener las mismas canonjías que se les otorgaba en la pasada administración, especialmente en el tema de gestión de obras en las que antes los regidores metían mano para obtener beneficios.

El señalamiento de la edil se hace luego de que el regidor Iván Galíndez Díaz, cuestionó a aprobación de un crédito por 22 millones que el gobierno municipal solicitó para subsanar desvíos de recursos que se hicieron durante el año pasado en rubros del presupuesto como el ramo 33 y en el que además le generará intereses haberlo tomado para el pago de salarios.

Estado Norma Otilia busca reponer recursos que gastó en el 2022

La alcalde señaló que aunque el regidor Iván Galíndez llegó al cargo postulado por el partido Morena, su actuar nunca ha sido respetando los principios de la cuarta transformación, “él se ha aliado con los del PRD y e PRI para no aprobar nuestros acuerdos en el cabildo, pero afortunadamente tenemos más de las dos terceras partes de los ediles y con ellos venimos trabajando”.

El regidor anunció que interpondrá una acción legan para impugnar la sesión de cabildo en que se realizó la semana pasada y en que se aprobó solicitar el crédito de 22 millones de pesos porque no se atendieron las formas legales en la sesión, además de que es incorrecto solicitar el crédito.

Al respecto Norma Otilia Hernández, dijo que el crédito lo aprobó Iván Galíndez, desde el año pasado y en este momento sólo se hizo una ratificación, pero él ya lo había aprobado y especificó que él no quiere trabajar con los lineamientos que ha establecido la presidencia porque quiere seguir teniendo beneficios como en antaño, que percibían más recursos los ediles, “En el tema del salario no es el problema porque ganamos igual que los anteriores, pero en el tema de gestión es donde no han recibido lo que el pretende”.

Estado Chilpancingo debe más de 45 mdp al ISSSTE

Es un secreto a voces que los regidores antes tenían un monto de gestión de obras asignado que les entregaban en efectivo para que ellos pudieran hacer su trabajo político, también podían proponer obras y cuando se les aprobaban ellos establecía la constructora a la que le sería asignado y con ello podía pedir el famoso diezmo.

Norma Otilia encabezó la audiencia pública número 48 que se realizó en la colonia Miguel Hidalgo al oriente de la ciudad, y reiteró que su gobierno no cederá a chantajes aún de quienes son regidores de su partido.