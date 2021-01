Impondrá INE protocolos de campaña para evitar contagios

El Instituto Nacional Electoral establecerá restricciones para que en los actos de campaña que se realicen por aspirantes a diputaciones federales se cumplan con normas de sanidad que cuiden la salud tanto de los candidatos como de los electores, las medidas se darán a conocer en unos días anunció el consejero presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo.

El funcionario electoral indicó que por el momento no se están vigilando eventos de partidos o de quienes buscan simpatías para lograr candidaturas porque el proceso electoral aún no ha iniciado. Estado “Ni me meto ni me metan”, pide Astudillo por declaraciones de ex fiscal

Estableció que las medidas de prevención ante la pandemia de covid-189 se tienen que tomar muy en serio porque se trata de proteger la vida, incluso refirió que en el caso de la junta local del INE está trabajando con el 30 por ciento del personal y se ha hecho una solicitud al grupo de expertos para que valoren la posibilidad de que se incremente el personal hasta un 50 por ciento ya que se requiere de la participación de los trabajadores en la organización.

Mencionó que los consejeros electorales tiene que asistir a las reuniones del Consejo y en el caso de los partidos políticos pueden acudir o no, ya es su decisión hacerlo, "tenemos temor, como toda la población, sin embargo también tenemos que cumplir con la responsabilidad".

Por otra parte, Santos Trigo informó que hasta este momento no se tiene ningún registro de candidatos independientes que busquen participar en el proceso electoral en busca de diputaciones federales, "Tenemos conocimiento de que existen registros en el nivel local, pero no en el federal"

Dagoberto santos fue entrevistado al finalizar la sesión en la que se resolvió por unanimidad de votos desechar el recurso de revisión interpuesto por la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el 03 Consejo Distrital con sede en Zihuatanejo de Azueta en contra de la admisión de participantes para ocupar el cargo de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral en el actual proceso electoral 2020-2021.