Habitantes de Ayutla mantienen movilización en Chilpancingo

En su segundo día de protestas en Chilpancingo, habitantes del municipio de Ayutla mantuvieron un plantón en la puerta de la sede del Poder Ejecutivo (Palacio de Gobierno) para demandar que se respete su sistema normativo de Usos y Costumbres y con ello se reconozca a José Gregorio Morales Ramírez, como coordinador en función de presidente.

Los quejosos son los mismos que el martes bloquearon la caseta de Palo Blanco y se confrontaron con turistas que buscaban llegar al puerto de Acapulco, quienes lograron hacer que se abriera la vialidad.

Los ayutlenses se encuentran inconformes porque el Tribunal Electoral aprobó un acta de asamblea con la que se le quitó la representatividad de la etnia Ñu Savi ante el Concejo municipal, debido a que la comunidad a la que representa fue separada del pueblo de Ayutla para formar el nuevo municipio.

Los quejosos señalan que el diputado Alfredo Sánchez Esquivel es quien generó una serie de engaños a los pueblos para que se realizara la sustitución de Gregorio, por eso se ha logrado establecer un acuerdo de más del 50 por ciento de los comisarios de Ayutla en respaldo a la legalidad y exigiendo que se respete el modelo normativo mediante el sistema de usos y costumbres.

Le exigieron a Sánchez Esquivel que saque las manos de este municipio, que permita que los indígenas designan libremente a sus autoridades, y que no engañen.

Finalmente, indicaron que a la persona que se ha querido imponer como coordinador en funciones de presidente “José Isabel” no es indígena no representa a los pueblos originarios que hablan la lengua materna y el vive en la zona mestiza y no es indígena.