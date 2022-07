Guerrero reduce aforos al 80 y 90%

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer que a petición de asociaciones y cámaras empresariales se optó por reducir el aforo entren un 80 y 90 por ciento en espacios abiertos y cerrados para reducir los contagios de Covid-19 y no pasar a semáforo amarillo porque impactaría la economía en esta temporada vacacional de verano.

“El Consejo estatal de salud optó por reducir solamente los aforos en espacios cerrados y espacios abiertos”, dijo en entrevista luego de dar el banderazo de salida al programa de fumigación y abatización contra el dengue.

En ese sentido, el Subsecretario de Salud estatal, Jesús Ulises Adame, agregó que la reducción de aforos entrarán en vigor a partir del día lunes y disminuirán durante un período de 15 días y es con el objetivo de disminuir la cadena de transmisión.

“Necesitamos tener un orden tanto en hoteles, restaurantes, y centros comerciales para no poder llegar a vivir lo que se sostiene en la cuarta ola de contagios”, dijo.

Dijo que la variante Ómicron afortunadamente no ocasiona hospitalización y actualmente se tiene en los nosocomios de la entidad una ocupación de 20 personas y muy baja en comparación a la que se tuvo en la anterior oleada”.

Insistir que se tienen que aplicar las medidas sanitarias, las mismas que ya conocen todos y Guerrero está en el lugar número 23 a nivel nacional en el número de contagios.

A su vez, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda dijo que se está llevando un cabo un buen manejo de los contagios de Covid-19 y comentó que el uso del cubrebocas se dejó opcional pero mucho sigue con esta cultura de uso.

Al preguntarle a la gobernadora del estado si sería necesario adelantar el periodo vacacional en algunas escuelas, Salgado Pineda dijo que algunas instituciones educativas ya salieron y adelantaron sus vacaciones y otras funcionan las clases de manera virtual e híbrida.

Comentó que algunas escuelas que siguen en clases presenciales están tomando los protocolos sanitarios y eso está ayudando a un buen manejo del control de la pandemia de Covid-19.

Estado Guerrero supera los 3 mil 120 casos activos de Covid

La jefa del Ejecutivo estatal dio a conocer que las autoridades del gobierno estatal harán un recorrido para supervisar que el sector del transporte acate las medidas sanitarias.

“En caso de que los transportistas no estén llevando a cabo las medidas sanitarias pues vamos a ver qué es lo que procede porque ahí es un foco de contagio y no siguen las medidas correspondientes, creo que la prevención y el cuidado es tarea de todos y si los transportistas no ponen de su parte yo creo que si va haber una reducción de contagios”, dijo.