Guerrero no pedirá declaratoria de desastre

A pesar de que las lluvias registradas en las últimas 48 horas en Guerrero dejó seis muertos, siete personas rescatadas, inundaciones de viviendas, siete comunidades quedaron incomunicadas y se desbordaron ríos y arroyos, la Secretaría de Protección Civil en el estado no solicitará la declaratoria de desastre ya que de acuerdo a los parámetros que exige Conagua y Cenapred en está entidad no llovió los 250 milímetros.

El titular de la dependencia estatal, Roberto Arroyo Matus explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Prevención de Desastre (Cenapred) tienen parámetros para poder emitir una declaratoria de desastres y se requiere una cierta cantidad de precipitación que haya tenido efecto sobre Guerrero.

Precisó que serán los Ayuntamientos y el gobierno del estado, quienes se encarguen de las reparaciones y reconstrucción de los daños que se hayan registrado.

“En este caso no se rebasó el umbral, no hay posibilidad de solicitar una declaratoria, considera la federación que todo puede ser atendido por los primeros correspondientes que son los Ayuntamientos y también el gobierno del estado, entonces no va haber declaratoria porque no se alcanzó el nivel mínimo de precipitación que se requiere para que se pueda dar seguimiento y se inicie los proceso para hacer una declaratoria de emergencia”.

Arroyo Matus, señaló que se requieren lluvias sostenidas de 250 milímetros y no se alcanzó ese parámetro a pesar de que las precipitaciones que se registraron por la tormenta tropical “Lester” fueron importantes y mucho muy limitadas en ciertas superficies y a pesar de que fueron abundantes no alcanzaron ese nivel.

“No se alcanzó el parámetro, eso significa que las inundaciones fueron parciales ninguna fue total de lo que tenemos registrado”.

La temporada de lluvias agrava el problema, ante el temor del desbordamiento de cauces de ríos y arroyos.

Dijo que de siete comunidades que se habían reportadas como incomunicadas por las lluvias, cinco de ellas se han restablecido los caminos.

Mientras que aún está pendiente de la reparación los tramos carreteros en Técpan de Galeana - El Balcón - Fresno de Puerto Rico, que se ubica en la parte alta de la Sierra y la afectación de caminos es por deslaves, caídas de árboles, rocas y desbordamiento del Río.

Añadió que por este tramo carretero se dejó incomunicadas las localidades de el Balcón, Puerto de la Vela, Cuatro Cruces, La Cañada, Platanillo, Puerto Cano, Los Bancos, La Cieneguita, Agua de Vicente y Los Pitales, luego de una tormenta local registrada la tarde del miércoles.

El funcionario estatal, también dio a conocer que en el municipio de la Unión, la creciente del Río en la localidad El Naranjo provocó que se colapsará el puente en la carretera que comunica con Coahuayutla, quedando incomunicado.

Las lluvias registradas en las últimas 48 horas en el estado dejaron afectaciones en 17 municipios donde se reportó 88 viviendas con inundaciones, tres colapsadas y 58 con problemas de derrumbe, seis muertos y siete personas rescatadas en ríos, arroyos y derrumbes de viviendas.

Además se reportaron nueve derrumbes carreteros y 20 personas se fueron a refugios temporales.

Por otra parte, las lluvias ocasionadas por una tormenta local en la zona serrana de Tecpan de Galeana, en la región Costa Grande, provocó el crecimiento y desbordamiento de arroyos que dejó como saldo dos vehículos y viviendas sepultadas en la comunidad La Cañada.

La Tromba derribó arboles, lodo, piedra y ocasionó el corte del camino Los Pitos-Los Pitales.

Los habitantes resultaron afectados en muebles y electrodomésticos por el ingreso del agua y lodo, quedando sus cosas prácticamente como pérdida total.