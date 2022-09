Guerrero en espera de ingresar al plan de Salud para el Bienestar

A pesar de que Guerrero tiene una infraestructura grande en materia de salud, su enorme carencia como la falta de médicos especialistas, medicina y equipo, está retrasando que el estado ingrese al Plan de Salud para el Bienestar y los guerrerenses sin seguridad social pueden recibir una atencion integral gratuita medica y hospitalaria con medicamentos.

En Guerrero el 82% de las personas no cuentan con seguridad social, es decir, que se atienden en el sistema estatal de salud.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el 31 de agosto del presente año, el decreto con el que se crea el Órgano Público Descentralizado y donde algunas instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS- Bienestar) ofrecer servicio de salud a la población que no cuentan con seguridad social y no debe negar la atención a las personas que cuentan con un esquema de afiliación.

Pero Guerrero apenas está en el proceso de diagnóstico como avance del Plan de Salud para el Bienestar, mientras que estados como Nayarit el IMSS-Bienestar opera con 12 hospitales y 245 centros de salud; en Tlaxcala ya están presentes en 10 hospitales y en Colima ya tienen cobertura en cinco hospitales y 132 centros de salud.

Pero en el caso de Guerrero de acuerdo con el diagnóstico que apareció recientemente el director general del IMSS, Zoe Robledo el sistema de salud es un gran desafío pues tiene una infraestructura muy grande, pero con enormes carencias.

Estado Guerrero, sexto lugar nacional en cáncer de mama y próstata

En 42 hospitales los equipos de Rayos X no están funcionando ni mucho menos los ñ ultrasonidos, los mastógrafos, no hay unidades de anestesia el cual es imposible que se realicen cirugías.

Señaló que en ese diagnóstico que se hizo del 25 de julio al 12 de agosto en cada uno de los centros de salud y en los hospitales de Guerrero, tampoco en el tercer nivel de atención no funciona ninguno de los equipos para realizar estudios.

Además en el tema de infraestructura hace falta en algunos hospitales construir sala de expulsión y algunos quirófanos están fuera de servicio en Guerrero, en el sistema para las personas que no tienen Seguridad Social 18 no están funcionando y hay hospitales básicos comunitarios como el de Coahuayutla que no hay quirófano.

En términos de personal faltan más de mil 771 médicos generales, más de 698 médicos especialistas, más de 3 mil 744 enfermeras y 717 para médicos.

Hace falta laboratoristas, camilleros, conductores de ambulancias, preparadores de alimento, nutrición y otras categorías laborales.

Para adquirir equipos de primer y segundo nivel se necesita más de mil 872 millones de pesos y además para cuatro meses de nómina para contratar a personal adicional y las acciones que se requieren de infraestructura, la inversión total es de 3 mil 851 millones de pesos e iniciar y levantar el sistema de salud de Guerrero.

Pero una vez que Guerrero logre ingresar al IMSS-Bienestar ¿quién puede recibir atención?

Cualquier persona que no esté dentro de un esquema de seguridad social podrá recibir la atención médica gratuita y si una persona está afiliada al IMSS o ISSSTE también seguirá recibiendo la atención médica y tendrá que presentar solamente un documento que acredita su afiliación.

En todas las unidades de salud y hospitales que sean parte del programa IMSS-bienestar podrán realizar el trámite de manera presencial y no tendrán ningún costo.

Una vez que los hospitales se incorporen al plan de IMSS-bienestar podrán recibir el servicio de consulta externa como medicina familiar y de especialidades así como de urgencias.

Los documentos que se necesitan para poder recibir la atención médica gratuita presentar la clave única de registro de población (CURP) original y copia, en caso de ser derechohabiente del IMSS o ISSSTE, presentar original y copia del documento de afiliación y en caso de no contar con la CURP se entregará original y copia de acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Guerrero aún no entra como estado en el proceso de federalización de los servicios de salud que comenzó el 1 de abril.