Guerrero continúa con casos de dengue; 53 en la última semana

Aunque la incidencia de casos de dengue en Guerrero se mantiene ligeramente a la baja, los comparativos con años anteriores siguen siendo sumamente altos, y es que de acuerdo con la estadística de la dirección General de Epidemiología, en la semana 13 del año se tuvieron 53 casos, mientras que en la misma semana del año anterior la dependencia sólo cuantificó 3 casos.

Actualmente el estado de Guerrero ha registrado incrementos en el registro de temperaturas, lo que seca la mayoría de espacios en que se reproduce el mosco transmisor del dengue gracias a ello el nivel de contagios ha disminuido sustancialmente pues de hasta 500 casos que se venían registrando las primeras semanas del año el registro en la semana 13 fue de sólo 53 para llegar a 2 mil 702 incidencias.

Lea también: Disminuye 98% casos de Dengue en Acapulco: Salud Municipal

De los casos que se han registrado más de la mitad han sido considerados como dengue grave o con signos de alerta, es decir mil 577 pacientes que tuvieron que tener un tratamiento internados en un hospital.

El municipio de Acapulco ha sido el que mayor número de casos ha registrado con un total de mil 831 casos de los que 975 han sido catalogados como graves. Además de que en este puerto se ha registrado la circulación de los 4 serotipos diferentes que se conocen del dengue.

Estado Guerrero está libre de casos de Pirola, variante del Covid: Salud

En lo que va del año la secretaría de Salud no ha registrado personas fallecidas por contagios de dengue sin embargo esto no significa que no se hayan registrado, porque cada caso de defunción que tenga características de dengue tiene que ser revisado por un comité especial y hasta que se hace la revisión y se confirme que el dengue causó la defunción es que se asientan en el registro.

De acuerdo con declaraciones que ha realizado la propia Secretaria estatal de Salud, en el estado se puede tener un nuevo pico de contagios después del mes de junio cuando inicia el temporal de lluvias pues la humedad y acumulación de agua en depósitos es necesario para que el mosco se reproduzca y es cuando habrá muchos contagios.

Cabe señalar que en Guerrero el dengue es considerada una enfermedad estacional que mantiene ciclos de contagios y en esta temporada deberían de reducirse al mínimo, incluso desaparecer y en la temporada de lluvias se tenga un repunte.