Gobierno del estado se mantuvo al margen de proceso morenista, dice Evelyn Salgado

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, aseguró que ella y su gobierno se mantuvieron totalmente al margen del proceso electoral del partido Morena que se realizó el sábado pasado, y ningún funcionario pidió permiso para contender en el cargo por lo que si alguno fue designado es su responsabilidad y lo tendrá que hacer en estricto a pego a lo que marque la ley y los estatutos partidistas.

La gobernadora indicó que se mantuvo tan al margen que ni siquiera fue al centro de votación a emitir un sufragio por algunos de los aspirantes, y confirmó que ningún programa social, o recurso administrado por el gobierno estatal se utilizó para interferir en el proceso interno del partido.

Lee también: Ex aspirante pide reponer elección interna de Morena

"En ningún momento me pidieron la autorización como funcionarios, ellos de manera libre y siguiendo lo que dicta la ley decidieron registrarse. Muchos de ellos no quedaron, quiere decir que nosotros no metimos para nada la mano, ningún programa, ninguna acción del gobierno del estado fue encaminado para favorecer a ninguna persona", dijo durante la conferencia de prensas que concedió este lunes en Casa Guerrero.

La mandatario mencionó que en la elección de consejeros del partido Morena hubo una gran participación, y reconoció que se enteró que hubo denuncias de irregularidades, sin embargo ese tema tendrá que ser tratado al interior de los órganos de dirección del partidos y los tribunales electorales a donde se tengan que canalizar las denuncias, para que se determine si existe alguna responsabilidad y aplicar las sanciones que competa.

Entre los funcionarios que se registraron como aspirantes a consejeros son: la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, el subsecretario de Desarrollo Regional del Gobierno del estado, Galdino Nava Díaz, el subsecretario de Asuntos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán, la Secretaria de asuntos migrantes, Celeste Mora Eguiluz, entre otros.