Fiscalía no tiene denuncias por extorsión a gaseros

Ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los empresarios gaseros del municipio de Zihuatanejo que han sido víctimas de extorsión por presuntos integrantes de la delincuencia organizada no han interpuesto denuncia formal, sin embargo este hecho se investiga de oficio y se recaba la información sobre los hechos.

Éste sábado, las tres gaseras que operan en Zihuatanejo, que son Gas Mundial, Gas Express Nieto y Global Gas cerraron sus puertas y dejaron de comercializar el producto, debido a que fueron amenazados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada vía telefónica y les exigieron dinero a cambio de protección.

El sub director de relaciones públicas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rafael Lara dijo que los empresarios no han presentado su denuncia formal por el delito de extorsión pero eso no ha frenado que se investigue.

“La Fiscalía General del Estado está realizando las investigaciones de oficio. En el momento de que tenemos conocimiento en los medios de comunicación de los hechos, iniciamos la carpeta de investigación para comenzar a recabar toda la información y los indicios que nos permita proporcionar ese apoyo al sector empresarial”.

Lee también: Por extorsión suspenden venta de Gas LP en Zihuatanejo

Invitó a la ciudadanía y al sector empresarial a denunciar el delito de extorsión, el cuál reconoció el funcionario de la Fiscalía que está repuntando este ilícito, aunque no precisó cifras, y ha sido más visible porque ahora se está atacando.

Informó que en Guerrero la Fiscalía Especializada contra el Secuestro ha implementado una aplicación denominada “Ponte Buso” donde se puede denunciar la extorsión o si ya eres víctima de este delito también te atienden para dar seguimiento vía telefónica.

Añadió que en esta aplicación “Ponte Buso”, cualquier número que identificas como extorsión y si se tiene registrado e intenta llamarte, se te hará una alerta de que es extorsivo.

También puedes consultar números sospechosos para ver si tienen reporte de extorsión y cuentas bancarias que le hayan dado los extorsionadores, y una vez que se valide que efectivamente se trata de unos de estos números, se sube al registro de números extorsivos.

El funcionario de la Fiscalía de Guerrero dio a conocer que hace tres días se logró sentencia condenatoria por el delito de extorsión agravada en Acapulco.

El caso fue contra Kevin “N” detenido por el delito de extorsión agravada en Noviembre del 2019 en Acapulco y se le dicto sentencia de 11 años de prisión y la víctima es un comerciante de lácteos y carnes y le exigían desde 5 mil a 20 mil pesos mensuales.

La Fiscalía dio a conocer las formas con que se cometen los fraudes. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Los modos operandi de los extorsionadores

El sub director de relaciones públicas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rafael Lara explicó que las modalidades de extorsión que están utilizando los presuntos delincuentes son el de llamar vía telefónica y exigir el pago de piso correspondientes en diferentes zonas.

Otras son extorsión por argumento que habla de una institución de gobierno; el caso de robo de WhatsApp en el cual le mandan mensajes a tus contactos para pedirles apoyo en tu lugar por un accidente que tuviste; otro modo de extorsionar es en cuanto al robo de archivos de tu teléfono el cual te envían enlaces y das click a dicho enlace y aprovechan para acceder a tu dispositivo de forma remota.

También está el fraude financiero el cual consiste en préstamos por medio de Facebook en cual te piden documentos personales para el trámite y un depósito único para activar una cuenta en tarjetas; además está el fraude financiero consiste en la descarga de las aplicaciones que se encuentran en la playstore tal como es Banco Azteca y Coppel.

Añadió qué hay una nueva modalidad de fraude y es el que a través de Facebook están ocupando el programa de bienestar del cual te ofrecen láminas, tinacos, cemento y un cuarto el cual solo te piden la mitad del costo de los productos.