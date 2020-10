Falsas, noticias sobre supuesto robo de mujeres

El secretario de finanzas y administración del gobierno de Guerrero (Sefina), Tulio Pérez Calvo, pidió evitar crear psicosis entre la población con mensajes falsos en redes sociales sobre supuestos robos de mujeres en Acapulco, porque este tipo de datos sin sustento causan temor entre la población y no son reales.

Durante su participación en la conferencia diaria de actualización de casos de Covid-19, el funcionario estatal, abordó el tema, en el marco del día 25 de este mes, donde se recuerda a toda la comunidad la grave violencia que se continúa viviendo en contra de las mujeres en todo el país.

“En redes sociales se difunden falsas noticias en las que señalan que las mujeres están siendo robadas, no omitimos que siguen siendo violentadas por lo menos el 70 por ciento en el transcurso de su vida viven violencia, pero esta transmisión de información falta trata de ponernos en miedo y pánico, no sucede no está pasando”, insistió.

Llamó a la población a no creer estas noticias falsas, pero si pidió estar atentos y cuidarse todos porque la violencia general en contra de las mujeres sigue presente en Guerrero y en todo el país, basta recordar que la semana pasada asesinaron a una niña de 13 años en Tixtla y en Acapulco una mujer fue secuestrada y después la localizaron muerta en la zona de playa de Pie de la Cuesta.

Sobre la emergencia sanitaria por Covid-19, señaló que, mañana lunes se publicarán las nuevas medidas para los próximos 15 días, donde los hoteles, restaurantes y bares deberán de respetar el aforo del 50 por ciento y aplicar todas las medidas de prevención con sus clientes como el uso de cubre bocas, sana distancia y el lavado de manos.

Insistió que, los supermercados e iglesias de todas las religiones deberán estar al 40 por ciento y se deben de evitar todas las festividades con alta aglomeración, por lo que los panteones permanecerán cerrados, toda vez que Guerrero se encuentra en un momento de alto riesgo de contagio y se requiere la participación de todos.