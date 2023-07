Estudiantes del Instituto Guerrerense para la Educación no tendrán certificados

La falta de un director en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) impedirá que cientos de alumnos que han concluido sus estudios en el nivel secundaria puedan tener su certificado en tiempo y forma para poder inscribirse al siguiente nivel educativo para el ciclo escolar 2023-2024.

El director general del IEEJAG tiene que firmar documentos en el proceso de certificación y los propios certificados deben ser firmados y sellados por la máxima autoridad del Instituto de tal manera que si el cargo se mantiene acéfalo los documentos no se elaborarán a tiempo.

David Téliz Martínez llamó a la gobernadora Evelyn Salgado a intervenir para resolver las problemáticas del instituto y en lo inmediato designar un director para que se puedan elaborar los certificados de estudios, que son indispensables para quienes tiene la intención de continuar estudiando.

Lee también: Paralizan el IEEJAG para exigir la salida de la directora

El 12 de junio fue destituida Haydeé Mares Galindo del cargo de directora del IEEJAG y desde esa fecha no se ha designado a un nuevo director, ello es lo que tiene detenido prácticamente todo el trabajo administrativo.

Téliz Martínez detalló son entre mil 500 a tres mil alumnos los que se encuentran sin poder avanzar en el proceso de certificación.

Aseveró que a pesar del cambio del director sigue habiendo problemas con los jefes de área, por lo que también solicitaron que sean removidos porque no contribuyen en la educación y no tienen razón de estar en esas áreas, además que siguen teniendo cercanías con la ex directora del IEEJAG Haydeé Mares Galindo.

Indicaron que en el IEEJAG hay personal capacitado con la experiencia y el perfil académico para ocupar el cargo, por lo que solicitaron que se tomen en cuenta a estos trabajadores e insistieron que sea lo más pronto posible para así evitar más atrasos en la educación en Guerrero en beneficio de unos 16 mil alumnos y unos 600 trabajadores.