Habrá paro en el instituto Guerrerense para la Educación

Trabajadores sindicalizados del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) anunciaron la radicalización de sus protestas a partir del próximo unes luego de que no se ha tenido avances en las mesas de diálogo que se establecieron con el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Los trabajadores del IEEJAG desde hace dos semanas iniciaron jornadas de protesta sin desatender sus trabajos, es decir colocaron cartulinas en sus escritorios señalando que estaban trabajando bajo protesta y realizaron un mitin frente a sus oficinas, con eso lograron que el secretario general de gobierno los atendiera pero no que les diera respuestas positivas.

El pasado martes se realizó una reunión y se llamó la Directora del IEEJAG, Haydé Mares Galindo, sin embargo todo resultó en un rotundo fracaso ante la negativa de la funcionaria para atender incluso acuerdos que ya estaban signados por el secretario.

Además de que Ludwig Marcial nunca puso atención a los planteamientos, sino que se la pasó atendiendo llamadas y mensajes y en repetidas ocasiones abandonó la reunión, señalo Rafael Aparicio Trigo, quien funge como secretario general del Sindicato.

El pliego de demandas de los trabajadores sindicalizados es en primer punto la destitución de la directora, Haydé Mares por las constantes violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, el corrimiento de plazas vacantes, así como resarcir una serie de irregularidades operativas y administrativas.

"Lamentamos que el secretario no le haya dado la importancia a los planteamientos que le hicimos, salió en dos o tres ocasiones de la reunión se la pasaba mandando mensajes de texto aparte de ser esto una falta de respeto es la falta de voluntad para dar una solución al conflicto".

En este encuentro donde también estuvo presente el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, los representantes sindicales plantearon su disposición al diálogo con la directora, pero ven imposible avalar que continúe al frente de la institución.

A pesar de que no había estado atendiendo la reunión, dijo, la respuesta del secretario respecto a la destitución de la directora fue simplemente que no había argumentos suficientes para removerla de su cargo. Tras esta respuesta el resto de las demandas ya no fueron discutidas y se levantaron de la mesa de diálogo.

Ante la situación para la próxima semana se espera el inicio de una radicalización de las actividades protesta en la que se paralizarán las labores y se tomarán los edificios.