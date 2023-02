Estudiantes de la escuela "30 de Abril" exigen aula de medios

Alumnos padres de familia y maestros de la escuela "30 de Abril" de Chilpancingo, bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Glorieta de las banderas para demandar el cumplimiento a una minuta de acuerdos en el que la Secretaría de Educación estableció el compromiso de construir un aula de medios y asignar personal que hace falta en el plantel

El director de la escuela, Octavio Romero Gerónimo, recordó que el año pasado anunciaron que realizarían movilizaciones ante el abandono en que se encuentra la escuela, entonces fue personal de la Secretaría de Educación Guerrero para comprometerse en atender la construcción de un aula de medios equipada, para que 260 niños tuvieran acceso a educación de manera igualitaria con el resto de las escuelas de la ciudad.

Se firmó una minuta en la que se estableció que en el mes de diciembre se programarían los recursos y en enero se iniciaría con la obra, lamentablemente, en el mes de enero recibieron una comunicación en la que les informaron que su escuela no era prioritaria y que por ello no estaba incluida en el gasto del 2023.

Además del aula de medios, los manifestantes acusaron a Marcial Rodríguez Saldaña de no entregar los uniformes gratuitos que la institución que él dirige se comprometió a dotarles “hasta este día en la escuela 30 de abril no se tiene un solo uniforme que la institución haya entregado a los niños de los que muchos si no es que todos son de muy escasos recursos”.

Estableció que los padres de familia realizaron una asamblea y tomaron el acuerdo de manifestarse este día en la avenida Lázaro Cárdenas y escalar el movimiento si no se les da una solución pronta.

“Los padres acordaron que si no hay respuesta, vamos a bajar todos con las butacas y pizarrones para instalar la escuela en las calles de la ciudad”.

Ante las afectaciones que se hicieron al tráfico al sur de la capital personal del instituto guerrerense para la infraestructura física educativa ofreció sentar una mesa de trabajo revisar su expediente y solucionar el problema a fin de que se inicie este mismo año la construcción del aula de medios con computadoras y acceso a internet.

Otro de los puntos incluidos en la minuta es que se asignara una maestra de usaer para atender los casos de alumnos especiales la maestra fue asignada acudió dos veces al plantel después se retiró y no ha regresado más.

Así mismo hace falta reponer un trabajador de intendencia que fue movido de esta institución y no se ha enviado desde hace varios meses a quién cubra este espacio vacante