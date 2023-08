Esperan maestros acciones en pueblos afectados por violencia

Los conflictos de grupos delictivos generadores de hechos violentos han ocasionado que escuelas del municipio de Chichihualco y en la comunidad El Caracol, perteneciente al municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), ambos pertenecientes a la región Centro, sigan sin iniciar las clases y sin las condiciones para que los maestros regresen a las aulas.

El secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, dijo que también están pendientes de algunos casos de inseguridad que se han presentado en la región Norte en lo alto del Balsas.

“También tenemos unos problemitas ahí en el Alto Balsas y en la comunidad El Caracol, en Heliodoro Castillo, pero sobre todo en Chichihualco, no hay clases en todas las escuelas”, insistió.

En el caso del municipio de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, dijo que no tienen información de incidencias que hayan surgido y que provocado la suspensión de clases.

En Guerrero, en la comunidad Nuevo Poblado El Caracol, recientemente se registró una serie de ataques con drones que lanzaron explosivos, dejando una persona muerta y el desplazamientos de familias.

Mientras que en el municipio de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, la madrugada de este lunes se registraron balaceras y persecuciones por sujetos armados.

Los incidentes de violencia en Chichihualco y en la comunidad de El Caracol en el municipio de Heliodoro Castillo, han provocado la suspensión de clases.

El líder estatal del SNTE, Silvano Palacios, dijo que no se ha podido llevar cabo la reunión con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para pedir garantías de seguridad para los docentes y que no se le descuente los días a los maestros y maestras por no asistir a clases.

“ Tenemos pendiente esa reunión con la Secretaría de Educación en el estado, sin embargo se hizo la petición de respaldo a los compañeros para que no vayan a tener sanciones administrativas por los casos de inseguridad y no poder acudir a clases”.

Comentó que no se ha podido realizar la reunión con la SEG y analizar cómo se va a impartir las clases en esa zona donde hay conflictos de inseguridad y no hay fecha todavía.