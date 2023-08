Colectivos contabilizan más de 6 mil desaparecidos en Guerrero

En lo que va del año 2023 en el estado de Guerreo asociaciones civiles tienen registradas la desaparición de más de 6 mil 500 personas, sin embargo, organismos gubernamentales reconocen solo la mitad, reveló el coordinador del Frente Amplio Feminista Enrique Solano López.

Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que en todo el mundo se realizan actividades para exigir a las autoridades la búsqueda de sus desaparecidos.

Dijo que dichas cifras son contabilizadas del mes de enero a julio en donde órganos federales y estatales solo tienen registradas más de 3 mil 800 personas desaparecidas, entre hombres y mujeres, lo que representa casi la mitad del conteo que ellos tienen.

Solano López detalló que de las 6 mil 500 desapariciones, más de la mitad se concentran en el municipio de Acapulco, y las edades oscilan entre los 20 a 35 años y casos excepcionales de menores y mayores de edad.

“Este día demandamos que se cumplan protocolos de búsqueda, en el caso del legislativo que se apruebe la ley, pero más que su aprobación que se asignen los recursos y la profesionalización de las instancias que deben de atender esta problemática”.

Guerrero es un estado donde las desapariciones de personas ha sido una constante desde la década de los 70s, tiempos en que efectivos del Ejército Mexicano han sido señalados de cometer estos delitos y, en fechas recientes, 2014, se relaciona a las fuerzas de seguridad de estar relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Marcelina Cruz, madre de Marisol Flores Cruz quien lleva desparecida más de 15 años ella salió de su vivienda ubicada en la colonia Morelos a realizar un trabajo de escuela en equipo y nunca más regresó.

La madre aún tiene la esperanza de encontrar a su hija “viva o ya sea muerta quisiera tenerla, quisiera tener su paradero”, dijo que ella esta muerta en vida pero que nunca cambiará la esperanza de que la localicen.

Campañas de pega de fotografías de desaparecidos. / Foto: Archivo El Sol de Acapulco

Al respecto de su caso las autoridades no tienen avance pues argumentan que su ya caso ya tiene mucho.

“Cuando sucedió, enseguida fui y levanté la denuncia pero me dijeron lo usual que esperara las 72 horas e incluso me le dieron carpetazo porque no me habían ni levantado demanda, ni averiguación, ni papeleo ni nada. Fue hasta hace unos años ahí en la asociación de Familias en Busca de sus Desaparecidos que me ayudaron, levantamos la demanda otra vez e hicimos el cuestionario de desaparecidos”, concluyó.