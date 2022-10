En primer año de gobierno se sentaron las bases de la 4T: Evelyn

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo que en este primer año de gobierno, en Guerrero se sentaron los cimientos de la Cuarta Transformación.

El tema de seguridad y en especial la masacre ocurrida en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, ameritó una mención especial en el acto.

En este tema, la mandataria condenó estos hechos y señaló que este tipo de hechos obliga a las autoridades a reforzar las tareas de seguridad.

Sobre el caso, dijo que la Tierra Caliente no estaba sola, y sostuvo que no si gobierno no descansará hasta garantizar que haya condiciones de bienestar en todo el estado.

Salgado Pineda enfatizó que las elecciones del 2021, demostraron que las niñas y las mujeres pueden alcanzar lo que se propongan y que no existían techos que limitaran a las mujeres.

Ante más de 5 mil personas que abarrotaron la explanada de la sede de gobierno, sostuvo que su gobierno, no persigue, no espía y no compra conciencias.

Dijo que con avances en varios rubros, Guerrero se encontraba en la “ruta de la esperanza” y recordó a precursores del movimiento político que murieron previo a ver cristalizados el triunfo de Morena en la entidad.

En varias ocasiones el discurso de la gobernadora se centró en el tema de la corrupción, y señaló que su gobierno ha sancionado a unos 80 servidores públicos por temas de corrupción.

Entre los principales logros que resaltó fue en el tema de salud, con inversiones millonarias para la remodelación y construcción de centros de salud por el orden de los más de 130 millones de pesos.

También, destacó que debido al tema de austeridad por el que se rige su gobierno, se han podido realziar varias acciones, algunas de ellas como la entrega de uniformes gratuitos a niños y adolescentes de las regiones Norte y Montaña.

Parte de los asistentes al evento. / Foto: Cortesía | @GuerreroComSoc

También, dijo que de manera histórica, se había otorgado un incremento salarial

sin precedentes del 13% para la base trabajadora, y del 10% en el caso de trabajadores supernumerarios, con lo que se benefició a más de 8 mil 500 trabajadores.

Otro de los temas fue el de las acciones contra la violencia hacia las mujeres, y en este tema recalcó que no habrá tolerancia a la violencia contra las mujeres en todas sus formas y que no se toleraría las uniones tempranas de menores de edad ni los matrimonios forzados.

La mandataria dio un discurso de casi hora y media, ante invitados especiales, de los más relevantes el presidente y secretario general de Morena, Mario Delgado y Citlali Hernández.

Al inicio del evento, alrededor de las 12:00 horas, los invitados especiales arribaron acompañados por el senador Félix Salgado Macedonio, quien fue ovacionado en varias ocasiones durante el evento.

Como representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela.