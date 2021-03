En calma se desarrolla el Domingo de Ramos: HAF

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que, no ha habido mayores problemas durante la celebración del domingo de ramos en las iglesias de la entidad y reiteró que, no se permitirá acampar en las playas durante esta temporada vacacional de Semana Santa.

Durante su participación en la conferencia diaria de actualización de casos por Covid-19, el mandatario estatal, pidió a los turistas acatar las medidas preventivas como el uso del cubrebocas y la sana distancia, para evitar un rebrote de contagios en próximas fechas. Estado Pese a pandemia, repunta solicitud de créditos al Infonavit: Talina Sámano

"No se puede acampar en las playas, no está permitido y estamos vigilando, las autoridades estamos al pendiente de todos los temas, les pedimos a los turistas que no se descuiden y cumplan con las medidas para evitar problemas", expresó.

Astudillo Flores, insistió que, en los próximos días la ocupación hotelera aumentará de forma considerable, por ello se deben reforzar las medidas para que no haya rebrote y exista una tercera ola de contagios por coronavirus.

Señaló que, elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Policías municipales vigilan los destinos turísticos para inhibir los delitos y cerciorarse de que se cumplan con todas las medidas restrictivas en las playas.