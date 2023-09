Empresarios no denuncian cuando son extorsionados: Norma Otilia

La alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez señaló que conoce de tres casos de extorsiones a empresarios, pero que formalmente no hay denuncias.

Tras los recientes hechos de violencia, en la que murieron dos jóvenes, entre ellos el extitular de la oficina en Guerrero, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la edil señaló que el hecho es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mencionó que en el caso del municipio, la autoridad realiza su trabajo en el tema de operativos para verificar que estos centros nocturnos operan con apego a los reglamentos.

Mencionó que los bares que no cumplen con los requisitos establecidos, no se les renuevan sus permisos por lo que no hay nuevos lugares dedicados a este giro y que los que están ya contaban con el permiso.

Tanto la alcaldesa como la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Martha Isela Velázquez, llamaron a la ciudadanía y a empresarios a presentar sus denuncias sobre casos de extorsión o al ser víctimas de otro tipo de delitos.