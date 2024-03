El pecado de Camila fue jugar con la hija de su secuestradora

“Confié en personas equivocadas, porque el único pecado de mi hija fue querer mucho a su hija de Ana”, señaló la madre de la pequeña Camila, quien fue secuestrada y asesinada en la ciudad de Taxco, donde la población hizo venganza por propia mano y linchó a la mujer señalada del secuestro, también a dos de sus hijos.

En una entrevista que concedió a medios de comunicación, Margarita Ortega, señaló que ella siempre cuidó bien de sus hijos y el día que Camila desapareció fue a jugar a la casa de su amiga una familia en quien ella confiaba porque no era la primera vez que acudía a jugar en ese lugar; “su hija de Ana también venía a la casa”, señaló.

Resaltó que el secuestro lo planearon bien, pues las llamadas para pedirle rescate las hicieron desde el celular de Camila y las hicieron justo al momento en que se concluía el permiso que le dieron a la niña y esperaban que regresara a su casa.

"No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija. No sólo tengo una, tengo tres. No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella, y la gente que me conoce lo sabe. Yo simplemente confié en su amiga; no es la primera vez que va a jugar con ella".

"El único pecado de mi niña fue querer demasiado en esa niña y hasta a la mamá, porque la mamá la quería mucho, pero de que cuidaba a mi hija, la cuidaba. Confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente", dijo la afligida madre.

Indicó que ella no estuvo en la turba que linchó a la mujer que ahora se sabe respondía al nombre de Ana Rosa Díaz Aguilar, y mucho menos deseaba que muriera de esa forma. Lo que ella buscaba es que se hiciera justicia y que la metieran a la cárcel para que sufriera lo mismo que sufrirá ella sin tener a su pequeña Camila.

"Lo que pasó ayer con la señora Ana no estuvo en mis manos; la gente ya estaba cansada. Yo ni siquiera estaba ahí”.

La mujer exclamó que no cesará en su exigencia de justicia porque la mujer Ana no actuó sola; se trató de algo bien organizado y muestra de ello es que los mensajes los mandaron desde el propio teléfono de Camila

Cabe recordar que Camila fue secuestrada el día 27 de marzo, y el 28 se localizó muerta en un paraje de la carretera Taxco-Cuernavaca. Por videos caseros, se supo que entró a la casa de su amiga y no volvió a salir de ahí; también que de esa casa salieron los ahora imputados con cestos y bolsas de ropa en los que iba metida la niña.

El hecho generó indignación al grado de que la población se reunió para linchar a los presuntos responsables, en ello causaron la muerte de la mujer y dos de sus hijos están graves e internados en un hospital, mientras que su pareja sentimental y presunto responsable del hecho, ya fue detenido por la Policía.

Finalmente la madre de Camila agradeció a toda la población las muestras de solidaridad, ya que montaron guardia afuera de la casa de los presuntos delincuentes, mientras que a las autoridades les hizo un llamado para exigir justicia.