Cero impunidad por asesinato de Camila en Taxco: Evelyn Salgado

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda condenó “el artero crímen” de la niña Camila ocurrida en la ciudad de Taxco, misma que derivó en una convulsión social en la que lincharon a tres presuntos responsables de la muerte de la menor.

“Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse”. Escribió la gobernadora en sus redes sociales.

Agregó su completa solidaridad con la familia de Camila y con toda la población de Taxco, sin que en algún momento se refiriera a la mujer que fue asesinada por linchamiento.

“La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi solidaridad está con la familia de Camila y la población de Taxco”.

“Desde los primeros momentos nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la Dra. Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia”.

Resaltó que la familia fue atendida desde el primer momento que se supo de la desaparición de Camila “El protocolo violeta fue activado de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la no localización de Camila implementando un importante operativo para su localización”.

La mandataria agradeció el apoyo de las fuerzas federales para atender este y otros casos de inseguridad que se han registrado en Guerrero, con quienes seguirán coordinando esfuerzos para redoblar la seguridad en todo el territorio y garantizar la seguridad de Taxco y toda esa región.

“He solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho”.

Reafirmó que este gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias, “El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz”.