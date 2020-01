Dispuesta la UAGro a sumarse a una estrategia preventiva por coronavirus

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, dijo que la UAGro está puesta para integrarse con su área de la salud a alguna estrategia preventiva que el estado implemente en caso de ser necesario por padecimientos del coronavirus.

Luego de haber asistido como invitado a la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Grupo Aca por el periodo 2020, el rector de la Máxima Casa de Estudios, precisó que las cinco escuelas de enfermería, las clínicas y la unidad académica de medicina, están puestas para sumarse a los trabajos de prevención en el estado.

“El área de la salud de la universidad, está coordinándose ahora para tomar una estrategia, en caso de ser necesario, afortunadamente en el país, no ha habido nada, sin embargo, no debemos de bajar la guardia, porque en cualquier momento puede suceder algo no deseado, y la universidad está puesta con sus cinco escuelas de enfermería con sus clínicas y con medicina”, preciso Saldaña Almazán ante reporteros.

Dijo que, en Guerrero, se debe de estar preparado con un protocolo para tomar las medidas preventivas que se requieran para poder hacerle frente a un problema como el coronavirus, “estamos platicando con la secretaría de salud, para plantear una estrategia preventiva solamente”.

Saldaña Almazán, abundó que de manera independiente la Universidad Autónoma de Guerrero, en los próximos días, dará a conocer de forma muy clara algunas recomendaciones para que la ciudadanía pueda prevenir cualquier contagio de está enfermedad, que representa un riesgo de salud pública de acuerdo a la forma de como se está dando en otros países.

En cuanto a estudiantes de la UAGro que se encuentren por internación educativo en China donde se registró la enfermedad del coronavirus, manifestó que afortunadamente los dos que estaban en ese país, regresaron el semestre pasado.