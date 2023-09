Detienen a dos personas por retener a militares y policías en Petaquillas

Una madre soltera que durante 24 años ha trabajado como administrativa en el Congreso del Estado y un líder de la diversidad sexual en la comunidad de Petaquillas fueron detenidos, encarcelados, acusados del delito de secuestro agravado que habrían cometido en agravio de 40 elementos del Ejército Mexicano, la Policía estatal y funcionarios del gobierno estatal.

Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, fueron detenidos el fin de semana, de inmediato se les inició el proceso penal y fueron llevados al penal de la Unión para mantenerlos en reclusión en tanto se desahoga el proceso legal.

El delito se habría cometido hace más de un año, específicamente el 7 de junio del año 2022, cuando pobladores de la comunidad de Petaquillas retuvieron a elementos del ejército y policía a los que señalaron de haber irrumpido en viviendas y haber realizado disparos de armas de fuego en las inmediaciones del poblado. Estado Despliegan más policías y militares en Chilpancingo

La retención de los policías duró más de 6 horas y se liberaron tras acuerdos con el gobierno del estado de que sentaría mesas de trabajo para escucharlos y atender las demandas de la población.

Las mesas de trabajo se realizaron, ahí se acordó que no habría represalias contra ningún vecino del lugar, pero funcionarios de la administración estatal y del Ejército ratificaron las denuncias de secuestro cometidas por los pobladores y se enfocaron en el señalamiento de quienes formaban parte de las autoridades locales.

En Petaquillas la elección de comisarios se hace a un grupo de tres personas que tiene una función rotativa de un año cada uno, y los dos detenidos firmaban parte del grupo de comisarios.

Lenin Locia Reyes es miembro de la Comunidad LGBT, además de promotor cultural e investigador, es Biólogo de profesión y empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha escrito libros referentes a la comunidad, historia y costumbres de Petaquillas y de acuerdo con sus familiares no tiene ningún vínculo con grupos delictivos. Estado Despliegan operativo en el bulevar de Petaquillas

Paula Calderón Herrera es madre soltera de dos hijos, tiene estudios de maestría y desde hace 24 años labora como empelada administrativa del Congreso del Estado, en los hechos del 7 de junio del 2022, sus familiares aseguraron que en el 2022 acudió a la zona onde los pobladores denunciaron la acción de militares para tratar de calmar las cosas, pues ella rendiría protesta unos días después.

Familiares y amigos de los detenidos ofrecieron una conferencia de prensa para expresar su apoyo a los detenidos, reiterar que ellos no pudieron detener a 40 elementos del ejército y que su detención es un tema político “llamamos a la gobernadora a que sea sensible, ella es mujer y sabe lo que están sufriendo los hijos de Paula, porque su madre no está”.

Cabe señalar que estas dos personas no asumieron la comisaría del pueblo, pues cuando se acercaba el día de rendir protesta decidieron renunciar todos los integrantes de la planilla de comisarios por la misma situación de inseguridad”..