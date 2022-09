Desconoce abogado de los 43 si hay orden de aprehensión contra Iñaki y Lambertina

El representante legal del colectivo nos faltan 43, Vidulfo Rosales Sierra, se desmarcó de la información que ha trascendido en las últimas horas en torno a que existen órdenes de detención contra el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera y para la ex presidente del poder judicial, magistrada Lambertina Galeana Marín.

El abogado indicó que en sus declaraciones e intervenciones, que hizo durante la jornada de lucha del pasado jueves en la Ciudad de México, jamás señaló esta información, porque simple y sencillamente él no la tiene, no la conoce, ya que hasta el momento lo que les ha dicho la Fiscalía General de la República es que existen 83 órdenes de aprehensión y de éstas 20 estarían giradas en contra de militares, sin embargo no les ha proporcionado ningún nombre.

Insistió en que la información, que está vertida por algunos medios de comunicación, pudo haberse obtenido de otras fuentes o pudo haber un error o imprecisión de parte de quienes organizaron el mitin, pero en su calidad de representante legal de los padres de los 43 desaparecidos, no tiene esos datos.

Por otra parte, el abogado, que fue entrevistado en una estación radiofónica, se refirió también a la exoneración que recientemente se dio a conocer que realizó un juez Federal en contra de personas que estaban vinculadas a proceso por la desaparición de los normalistas y estableció que es un caso sumamente complicado, porque si bien se trata de personas que pudieron tener participación activa en la desaparición, también existe el hecho de que fueron vinculados a proceso en el gobierno anterior, con las pruebas de la llamada verdad histórica que ha trascendido que se obtuvieron de manera ilícita y algunas bajo tortura.

Estado Preocupante, exoneraciones en el caso Ayotzinapa

Vidulfo Rosales también deslindó al movimiento de los 43 de algunas pintas que se realizaron en la embajada de Israel, que reconoció fueron hechas por algunos colectivos que apoyan el movimiento, pero no propiamente por los estudiantes ya que en estas manifestaciones se involucraron temas que tienen que ver en el conflicto entre Israel y Palestina, cuando en realidad la manifestación en este lugar sólo fue para exigir a ese país que no proteja a Zerón de Lucio, que permita su extradición a este país y que se le juzgue por los crímenes que cometió.