Preocupante, exoneraciones en el caso Ayotzinapa

El vocero de los padres de los 43 desaparecidos de Ayiotzinapa, Melitón Ortega calificó como "muy preocupantes", las decisiones que ha tomado un juez federal para exonerar a involucrados en la desaparición de los estudiantes, entre ellos el ex alcalde de Iguala, y otras 24 personas.

Este jueves se conoció que un juez federal exoneró a 24 personas más que fueron acusadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La exoneración se debe a que los detenidos fueron impugnados con pruebas que se les obtuvieron mediante torturas o de manera ilegal en el marco de la llamada Verdad Histórica que se creó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La PGR acusó a 65 personas en la causa penal 66/2015 como probables responsables. Sin embargo, con el reciente fallo de Samuel Ventura Ramos, juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, casi todos están libres. Estado Inician jornada de lucha a ocho años de la desaparición de los 43

Ante esta exoneración Melitón Ortega indicó que es claro que los jueces no quieren que el caso de los 43 se resuelva, que tiene una línea de trabajo que permite sustraerse de la justicia a los responsables y el gobierno federal sólo crea distractores con el anuncio de que va a proceder legalmente contra el juez.

"Tal parece que es un tema que ya viene dándole mucho que hablar, porque vemos que en lugar de apoyar y darle cauce al tema lo que resulta es que están dando por resuelto el tema de no acusar a los detenidos en el tema de la desaparición de los 43".

Insisitó en que ellos no dejarán de luchar para mantener la exigencia de saber qué pasó con los estudiantes, y jamás aceptarán un señalamiento de que han muerto mientras no se tenga una prueba científica de ello, porque si bien el gobierno quiere establecer que no hay evidencia de que estén vivos, tampoco ha mostrado evidencia de que no lo estén.