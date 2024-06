Denuncian por acoso laboral a secretario de Turismo en Guerrero

El secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, fue denunciado por hostigamiento laboral, violencia política en razón de género, violencia Psicológica, discriminación y acoso laboral ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La denuncia fue presentada por la subsecretaria de Turismo María Guadalupe Soberanis Stephen, el pasado 22 de mayo del presente año, donde se especifican acciones que han menoscabado su capacidad para desempeñar su trabajo.

Por lo anterior integrantes del colectivo Hombres Solidarios por la Igualdad calificaron como actos de “invisibilización, patriarcado y machismo” por parte del funcionario estatal.

“A nivel psicoemocional en una perspectiva de género estamos viendo una invisibilización, un patriarcado, un machismo de ser cierto para esto va a pasar un proceso de investigación y documentación de pruebas y al final del día se tendrá una sanción una inhabilitación de acuerdo a la correspondencia del caso”, señaló Enrique Solano López, vocero del colectivo.

Por su parte la integrante del colectivo Frente Amplio Feminista Lupita Medina calificó como reprobables las acciones de violencia en contra María Guadalupe, además de respaldar su denuncia ante la CDHEG, la cual celebró por no seguir callando.

“Sin reprobables esos hechos, sobre todo en estos tiempos donde a pesar de las adversidades y el papel desempeñado de la mujer sigamos sufriendo violencia de género psicológica y de todo tipo, no podemos dejarla sola estaremos en lucha respaldando y haciendo el llamado a sancionar estos actos, ya no más, me uno al respaldo y muchas mujeres deben de denunciar con las autoridades”, opinó.

El vocero del colectivo especificó que ese tipo de violencia psicoemocional está documentada en la ley 553 de acceso a una vida libre de violencia, donde actualmente Soberanis Stephen tiene una escala de violencia al propagarse rumores del desempeño de su trabajo, siendo invisibilizada, aislada, desacreditó su desempeño, lo cual tiene una repercusión.

“De manera indirecta esta menoscabando su autoestima porque se supone que en un equipo de trabajo todos tenemos las capacidades, posibilidades de contribuir a un objetivo común como impulsar y promover las grandezas del estado y ella tiene una repercusión psicoemocional”, opinó.

Solano López reveló que el colectivo ha documentado en Guerrero 10 casos de acoso laboral y sexual; de los cuales 7 fueron en Acapulco y donde el 90 % son mujeres las afectadas quienes ha tenido que renunciar a su trabajo, otras solo se cambiaron de área debido a que no tuvieron mayor repercusión y para que no perdieran el sustento de sus familias y tras el huracán el Otis se perdieron el seguimiento de esos casos.

Finalmente el colectivo exigió a los gobiernos municipal, estatal y federal a invertir y capacitar en su personal ya que no se tienen personas profesionales sino que llegan por compadrazgos y por ello, se tienen ese tipo de casos de hostigamiento.

En la denuncia interpuesta ante la CDHEG Soberanis Stephens precisa situaciones donde ha sido víctima de violencia verbal y exclusión: “Cada vez que me dirijo al titular para consultarle sobre el trabajo, me responde: ‘Yo a usted no la quiero aquí conmigo, usted señora Soberanis, está fuera de todo en esta secretaría, ¿entendió?de todo y le puede ir a decir a la gobernadora, al senador Félix Salgado Macedonio, y a quien usted guste, yo a usted no la quiero aquí'”.

Así también refirió en la queja que ha sido limitada a participar en reuniones y eventos importantes, como el MEXTENIS 2023-2024, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, y el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, entre otros.