Denuncian ante el MP abandono de perrita

Miembros de organizaciones defensoras de lo derechos de los animales, presentaron formalmente una denuncia ante la agencia del Ministerio Publico de Chilpancingo, por las malas condiciones en que se encuentra una perrita, a la que en algunas redes sociales ya la han bautizado como Luna, misma que fue abandonada en el patio de una propiedad a la que sus dueños no van desde hace meses.

Gabriela González Abarca, quien dirige la asociación “Protege tu mundo”, junto a otros miembros defensores de los animales, acudieron a constatar las condiciones en que se encuentra el animal y decidieron seguir una vía legal para reclamar a la autoridad que intervenga, por eso fueron al ministerio público, llevaron evidencias y presentaron formalmente la querella.

“Lamentablemente las autoridades no tiene claro de qué manera pueden actuar, no tiene protocolos establecidos para actuar, nos dijeron que se inicia la investigación, que se enviaría un documento a la Policía Ministerial para que revise el aso, pero ellos igual que nosotros no tienen claro como se debe actuar en esta denuncia que es e vida o muerte”.

La activista señaló que es claro que la vida del animal se encuentra en riesgo porque su deteriorado estado de salud prácticamente no le permite moverse, y si no recibe pronto atención terminará falleciendo en esas condiciones lamentables.

Comentó que como activistas también previendo movilizarse para exigir a las autoridades actuar, “vimos en una nota que el secretario de salud dijo que no se puede actuar porque no hay una denuncia, por eso acudimos a presentarla formalmente ante la autoridad ministerial y estamos en espera de que actúen porque no podemos permitir que este animal siga sufriendo de tal manera”.

El animal se observa en malas condiciones. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Indicó que entre sus compañeros hubo voces que proponían saltar las cercas y extraer a la perra, algo que sería muy complicado porque el animal casi ni se mueve, sin embargo determinaron que lo correcto es hacer el procedimiento legal, con esto también sentar un precedente para otros casos que pudieran llegar a presentarse no sólo en Chilpancingo sino en todo el estado.

“Ahorita vamos a tratar de ser escuchados por las autoridades a las que les competa el bienestar animal y les pediremos que actúen, de lo contrario nos vamos a movilizar porque y son varios días que en redes sociales se ha hecho la denuncia, ahora ya se tiene formalmente presentada la querella y sólo exigiremos que se actúen con forme a l que dicte la ley y que lo hagan de inmediato antes que el animal muera.