Chilpancingo sin capacidad para ayudar a perrita abandonada

El abandono de una perra dentro de un domicilio en las inmediaciones de la colonia Los Sauces, es un tema que el gobierno municipal no puede atender porque el canino se encuentra dentro de una propiedad y no hay un argumento legal para allanarla, señaló el secretario municipal de Salud, Cipriano Gutiérrez Castro.

El funcionario indicó que en caso de que el animal estuviera en la calle o que algún vecino pudiera sacarla, con gusto ofrecería los servicios del Centro de Bienestar Animal, donde se le brindaría atención médica hasta que se reponga o si tiene alguna enfermedad avanzada y grave que no pueda ser tratada y le genere mucho sufrimiento se les apoya a dormirlos.

Cipriano Gutiérrez indicó que este martes una vez que conocieron el tema se envió persona del centro de Bienestar Canino, pero confirmaron que se encuentra dentro de una propiedad que está cerrada y en la que efectivamente no se tiene una forma de ingresar.

Lee también: Animales “perdidos” de Zoochilpan fueron prestados

“El tema lo he tratado con la Secretaría de Ecología que sería la encargada de atender una denuncia en este sentido y me dice que no hay forma de ingresar en una propiedad privada, a menos de que hubiera una denuncia formal ante el Ministerio Público y la autoridad judicial determinara hacer el rescate”.

En días recientes vecinos de la colonia Los Sauces denunciaron que el animal se encuentra dentro de un patio en el que no hay sombra, que los propietarios de la vivienda tienen más de un mes que se fueron y no le dejaron ni alimento ni agua.

Doble Vía Extranjeros invierten en el bienestar animal

Ocasionalmente personas pasan a tirarle algo de comer o agua, pero desde hace varios días que se nota enferma y camina con dificultad, además de que ha perdido mucho peso y sus huesos se le notan bajo la piel, “es claro que el animal ya sólo está esperando la muerte”, indicó un vecino.

Cipriano García indicó que el municipio atiende en promedio dos denuncias por semana de casos de mordedura de perros y a veces los animales tiene que ser llevados al Centro de Bienestar Animal para que se les esterilice y de esa forma se baja su testosterona y su agresividad, “muchas veces en redes sociales nos atacan que nos queremos llevar a los perros, pero lo que tratamos es de ayudarlos”.