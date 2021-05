Delegada regional de la CDHEG aseguró no tener procedimientos administrativos

La delegada regional de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero (CDHEG), Fany Ruth Lara Figueroa se deslindó de las acusaciones en su contra por presuntamente no atender dos recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y aseguró no contar con procedimientos administrativos ni sanción o inhabilitación, por lo que puede participar en el proceso de elección de nuevo titular de este órgano en el estado.

En conferencia donde recibió el apoyo de colectivos, asociaciones y colegios de abogadas, abogados y el Foro Guerrerense, dijo que durante 13 años se ha desempeñado en diferentes áreas como asesora procuradora, visitadora regional, secretaria de presidencia y actualmente delegada regional en Acapulco y su trabajo ha sido más de campo.

Señaló que las acusaciones que hacen en su contra, de no atender dos recomendaciones de derechos humanos, sólo es para desprestigiar su trabajo y trayectoria como defensora de los derechos humanos. “No estoy dispuesta a que se utilice mi nombre para menoscabar mi persona y trayectoria”, aclaró.

Lara Figueroa comentó que ha trabajado con mujeres indígenas, así como con desplazados y la comunidad LGBT por lo que no se merece que se le desprestigie de esa manera sin conocimiento jurídico y sin saber el contenido de las recomendaciones.

La delegada regional de la CDHEG, explicó que la recomendación de la CNDH con el número 41/2020 que tiene que ver con una menor de un colegio particular no fue por la mala investigación que se hizo por parte de la delegación regional, “sino fue por mala resolución que se llevó acabo en las oficinas centrales y que fue firmada por el ex presidente de la comisión de derechos humanos, Ramón Navarrete Magdaleno porque son los encargados de firmar”.

“Se pidió que se iniciará procedimientos en contra de los servidores públicos que están involucrados. La delegación Acapulco y ninguna delegación resuelve los expedientes investigados y hay dictámenes en esta resolución que acredita violación a los derechos humanos a la menor y además de que estamos hablando de una escuela particular y el artículo 17 de ley 696 en el último párrafo dice que si somos competentes cuando existe violación a derechos humanos por discriminación o por bullying”.

La aspirante a la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, aclaró que la delegación dio entrada a esa queja, investigo y la mando. sólo falta que se cumpla con las recomendaciones.

Comentó que parte de la recomendación es que se debe de dar un curso de capacitación porque hubo una mala resolución no una mala investigación, sin embargo, la visitadora que llevó acabo la indagatoria no ha sido notificada de ningún procedimiento ni para ella.

Respecto a otra recomendación fue la 87/2019 que es el caso de tortura de un reo en el Cereso de Acapulco y no fue aceptada por parte de la Fiscalía General de Guerrero y se fueron al recurso de impugnación.

“En este caso la CDHEG emitió una recomendación y se pide la capacitación para peritos en materia de Psicología, peritos médicos y abogados que tienen el tema jurídico para la protección del protocolo de Estambul, el cual es importante para poder acreditar la tortura, sin embargo en esta recomendación no piden ningún procedimiento en contra de nadie solo que se lleve a cabo la capacitación”, aclaró la delegada regional, quien dijo que ella hasta el momento no tiene ningún procedimiento administrativo en su contra.