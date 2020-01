Darán de baja a policías paristas de San Marcos

A ocho días de iniciado el paro de labores de los policías municipales de San Marcos, el alcalde Tomas Hernández Palma, informó que darán de baja a los participantes en dicho movimiento, debido a que la acción no está justificada, ya que el seguro de vida para la corporación se contrató desde el mes de enero.

Entrevistado al salir de una reunión con autoridades estatales en las oficinas de Protur en Acapulco, el perredista informó que ha solicitado que la Guardia Nacional continúe teniendo el control de la seguridad pública del municipio que representa, ante la protesta radical que mantienen desde el pasado 27 de diciembre del año pasado. Local La Autopista del Sol está blindada para el regreso de turistas, señala secretario de Seguridad Pública

Hernández Palma, recalcó que el trasfondo del paro de labores es que los policías exigen un pago de 12 mil pesos en efectivo, el cual en años anteriores era cubierto con el recurso destinado para el pago del seguro de vida, situación que es irregular y estaba como un acuerdo con los anteriores presidentes, destacando que ello no volverá a ser igual y que tomarían acciones legales.

“Vamos a hablar con ellos, vamos a buscar que aquellos que quieran seguir sirviéndole a San Marcos en esa tarea que tienen, que den un paso adelante, porque de otra manera nos han dado elementos para los procedimientos que correspondan se apliquen, porque no hay derecho al paro, no está justificado; es más, en términos de la ley que regula el asunto de la seguridad pública, los paros, huelgas y demás, no aplican en ese aspecto”, indicó el edil.

Destacó que actualmente un total de 35 efectivos de la Guardia Nacional, dos grupos de la Policía Estatal y el Ejército de manera itinerante, son quienes proporcionan la seguridad a los pobladores, mientras se determina la situación en la quedarán los más de 80 elementos policiacos que podrían ser dados de baja.

Cabe mencionar que en les de abril del 2019, la misma corporación paró labores para exigir incremento salarial del 16 por ciento, protesta que fue destrabada luego de dialogar con la autoridad.