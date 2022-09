Dan de alta a los seis intoxicados de Acatepec por comer pozole

La Secretaría de Salud de Guerrero informó que fueron dados de alta las seis personas del municipio de Acatepec, en la montaña del estado, que estaban hospitalizados luego de sufrir intoxicación por comer pozole y agua de Jamaica.

La dependencia estatal, dio a conocer que el agua de jamaica fue preparada por agua de pozo, además de que las personas durante la fiesta patronal consumieron pozole con carne de cerdo y pollo.

El director de epidemiología de la Secretaría de salud en el estado, Rufino Silva Domínguez dijo que fueron 98 personas que presentaron síntomas de intoxicación de los cuáles seis fueron hospitalizados en el nosocomio de Acatepec y uno en Tlapa de Comonfort .

Informó que por la tarde -noche les notificaron de un brote por intoxicación alimentaria en la colonia El Guayabo en el municipio de Acatepec y de los 98 intoxicados hay hombres y mujeres de todas las edades, entre ellos niños de 1 a 4 años, 5 a 14 años y adultos mayores.

Explicó que las seis personas que se hospitalizaron fue necesario porque se les puso suero intravenoso y este día fueron dados de alta.

Dijo que una señora de 75 años con comorbilidad tuvo un cuadro severo de deshidratación pero ya se estabilizó y también se dio de alta.

“150 personas acudieron al evento religioso, 98 personas presentaron síntomas de intoxicación alimentaria y 6 fueron hospitalizadas en el Hospital de la comunidad de Acatepec , una de ellas se refirió al Hospital General de Tlapa, por presentar cuadro grave de deshidratación”, detalló.

Comentó que el equipo epidemiológico tomo seis muestras de alimento, de agua de jamaica, de agua de pozo y se llevaron al laboratorio estatal de salud en Acapulco.

“En breve vamos a tener el diagnóstico, seguramente fue una bacteria la que consumieron y la recomendación, porque no es la primera vez que sucede ya son varias veces, es que tengan cuidado en la preparación de alimento y que no utilicen agua de pozo que no esté clorada o hervida y tiene que tener seguridad que debe de estar clorada y hervida”, precisó.

Señaló que en tres o cuatro días se tendrá resultados de las pruebas.

Comentó que al año se atienden 90 brotes epidémicos de diversos tipo, principalmente son por problemas diarreicos, gastrointestinales.