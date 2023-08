Cumplen 20 días desaparecidos los pescadores de Mezcala

Tres pescadores de la comunidad de Mezcala cumplieron 20 días desaparecidos, presumiblemente fueron plagiados por grupo delincuencial y por temor sus compañeros durante este tiempo no han salido a trabajar.

Las familias que viven de la pesca ribereña han sobrevivido estos últimos 20 días por la buena voluntad de sus vecinos quienes les han obsequiado alimentos y apoyos económicos para subsistir, “aquí no hay trabajo de otra cosa pero le andamos buscando”.

Inicialmente fueron 4 los pescadores desaparecidos pero dos días después de que se los llevaron los mismos delincuentes regresaron a uno de ellos, un joven de 16 años al que abandonaron vendado de los ojos en la carretera Mezcala-Iguala.

De acuerdo con Javier Bautista Garduño, padre de Guadalupe Bautista, uno de los desaparecidos, desde el martes 25 de julio las autoridades suspendieron las acciones de búsquedas en esa zona. Estado Bloquean la carretera Chilpancingo-Iguala por desaparición de 4 pescadores

“Es preocupante la situación en la que vivimos, no hay trabajo, no tenemos comida, el pueblo es quién nos va apoyando con poquitos frijoles y tortillas porque no hay trabajo”.

Los desaparecidos son Carlos Silva, Guadalupe Bautista y Ángel Cabrera, estos dos últimos padre e hijo, salieron a pescar el domingo 16 de julio alrededor de las 8 de la mañana hacia la barranca El Cangrejo en Mezcala de ellos se volvió a saber cuándo liberaron a Ángel Esauly Cabrera, quién reveló que fueron civiles armados quienes se los llevaron.

En la zona hubo despliegues de todas las corporaciones de seguridad pero hasta el momento no hay ningún indicio de su paradero.

Pero poco a poco se retiraron hasta que el 25 de julio las autoridades de la Fiscalía General del Estado así como del Ejército, Guardia Nacional y Marina, suspendieron la búsqueda en esa zona.

Cuestionado sobre los avances de la ciudad investigación el denunciante dijo: “Nos dijeron que vienen mañana viernes, a ver qué nos dicen, pues nosotros continuamos sin trabajo, no sabemos, nada de nuestros hijos, su familia los siguen esperando”.