Critica Moisés Reyes retorno de Ríos Píter al escenario político

Al calificar como una payasada la pretensión del ex senador de la República, Armando Ríos Piter de buscar la candidatura a la alcaldía de Acapulco bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, el diputado del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Moisés Reyes Sandoval, aseguró que jurídicamente no es posible porque no cuenta con la residencia que establece la ley electoral.

En entrevista, el legislador del Distrito 07 local de Morena, explicó que, la noticia que hizo pública este miércoles el oriundo de la región de la Costa Grande, de ir por la candidatura a la presidencia municipal abanderando a MC, refirió que esto no es posible pues necesita tener una residencia mínima de cinco años en el municipio, toda vez que actualmente reside en su pueblo natal Técpan de Galeana y es ahí donde vota; además que el mismo lo dijo que habitualmente vive en la Ciudad de México.

“Lo que quiere decir que es una tomada de pelo para el pueblo de Acapulco su intención de pretender contender por la alcaldía y solo es una patada de ahogado como bloque opositor de Morena, aunque tampoco tendría una oportunidad de triunfo, pues ni todos juntos ganarían a mi partido, en virtud que Guerrero es el estado más andrésmanuelista del país, según las últimas encuestas nacionales”, apuntó.

El diputado Reyes Sandoval, aseguró que, basado a este mismo sondeo de opinión, si hoy fueran las elecciones arrasarían en el estado con más del 50 por ciento de intención el voto y en Acapulco con más del 40 por ciento, entonces es la desesperación política por el buen trabajo que ha hecho el presidente de la República y por el que ha hecho el equipo de Morena en general en este estado suriano.

Por tanto, reiteró que lo de Ríos Piter es un acto de desesperación que están haciendo algunos actores políticos y que ya estaban muertos políticamente, pero que ahora quieren resucitar y reciclar en estos momentos, en franca alusión a la presentación que hizo la dirigencia de Movimiento Ciudadano del ex senador guerrerense, quien estaba alejado de la política desde que terminó su responsabilidad en el Congreso de la Unión.