Guerrero raciona recursos para mantener atención por pandemia

El gobierno de Guerrero, hará un nuevo esfuerzo, en caso de ser necesario, para reinstalar comedores comunitarios para atender a la población que pueda ser afectada por la pandemia de Coronavirus, ante la posibilidad de que se ordene, por el elevado número de contagios, un nuevo confinamiento.

Estos puntos de alimentación que fueron administrados por personal del Ejército y la Marina, atendieron a miles de ciudadanos de seis municipios durante casi dos meses y el servicio que fue enmarcado en el plan DN-III-E de auxilio a la población, concluyó el pasado 31 de agosto.

Foto: Isaac Castillo Pineda | El Sol de Acapulco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que al concluir el servicio las cocinas comunitarias que empezaron actividades el 4 de junio del presente año, repartió un total general de 414, 850 raciones a guerrerenses afectados por la pandemia de Coronavirus en Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán, Chilpancingo, Iguala y Ciudad Altamirano.

El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Tulio Samuel Pérez Calvo, señaló que a pesar de no tener recursos suficientes para este fin, la administración que preside el gobernador Héctor Astudillo Flores, se mantiene atenta a la problemática y conminó a la población a acatar las recomendaciones de salud para evitar contagios.

“Hacemos un llamado a la población a poner de su parte, para no retroceder en el semáforo epidemiológico, deben de tomar las medidas sanitarias correspondientes para no aumentar los casos de Covid-19. Sin embargo, no dejaremos sola a la población, haremos esfuerzos presupuestales para atender a los guerrerenses con la apertura de comedores comunitarios, en caso de ser necesario”, dijo.

Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Cabe mencionar que, el jefe de la oficina del gobernador del estado, Alejandro Bravo Abarca, reconoció que, Guerrero está más cerca de regresar a semáforo rojo que pasar nuevamente al amarillo debido al aumento de casos positivos de Covid-19 y a la hospitalización que se mantiene en varios municipios de la entidad.

No obstante, el mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, admitió en días pasados que el semáforo epidemiológico en color rojo ya no está contemplado en las medidas federales, y el naranja es el más bajo.