Hospitales trabajan a su máxima capacidad por Covid-19

Tras el repunte de casos de coronavirus en Guerrero, las áreas Covid en los principales hospitales de la entidad trabajan a su máxima capacidad debido al aumento de pacientes que llegan con problemas respiratorios graves, denunciaron médicos y personal de enfermería de las diversas instituciones de salud que atienden la emergencia sanitaria por coronavirus.

A pesar que, la Secretaría de Salud ha reportado apenas un 30 por ciento máximo de ocupación de camas, la realidad aseguran es que muy pocos espacios están disponibles para la atención por esta enfermedad, además aseguraron que, el personal está agotado porque han trabajado sin descanso por casi seis meses que ha durado la pandemia.

Los médicos quienes omitieron sus nombres por temor a represalias aseguraron que, en el hospital general de El Quemado de la Secretaría de Salud, el área Covid, está llena, así como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se encuentran los pacientes más graves que han tenido que ser intubados por complicaciones respiratorias.

En el hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el piso ocho que atiende a los pacientes con coronavirus, está lleno y el personal se encuentra cansado porque muchos médicos y enfermeras no están llegando a sus casas por temor de infectar a sus familiares y están durmiendo en hoteles u otras viviendas.

La situación en el ISSSTE es similar, el personal médico no se da abasto para atender a los más de ocho pacientes que llegan al día con problemas respiratorios y sospechosos a Covid-19, y en los próximos días colocarán nuevamente un letrero en la puerta principal para alertar a los derechohabientes que no habrá más espacios para la atención a esta enfermedad.

Foto: Google Maps

El personal en general hizo un llamado a la población para que no salgan de sus hogares si no es necesario y en caso de hacerlo utilicen el cubre bocas, respeten la sana distancia y se laven las manos constantemente, de lo contrario los médicos, enfermeras y especialistas no se darán abasto para atender a todos los enfermos graves por coronavirus.

“Tenemos un grupo de información y es igual en la secretaría de salud, el IMSS y el ISSSTE, nos estamos saturando y no hay camas, todos estamos cansados de atender desde hace seis meses sin descanso, nos faltan medicamentos y otros insumos, por favor cuídense porque no nos damos abasto, esto está incrementando otra vez”, dijo uno de los médicos del hospital de El Quemado.

Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Cabe mencionar que, además de Acapulco, la misma situación están viviendo los nosocomios ubicados en Chilpancingo, Zihuatanejo y Ometepec, donde los casos positivos van creciendo, así como la demanda de servicios hospitalarios.

Asimismo, ningún hospital privado en Guerrero está recibiendo a pacientes con problemas respiratorios que sean sospechosos de Covid, por lo que toda la carga la están recibiendo las instituciones públicas de salud en el estado.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud estatal, indican que, 221 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 97 se reportan estables, 94 continúan graves con apoyo de oxígeno para respirar, mientras que, 30 siguen intubados en estado crítico debido a problemas respiratorios agudos derivados de esta enfermedad.