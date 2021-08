Congreso debe elegir como auditor al más preparado: Iván Delgado

El aspirante a ocupar el cargo de Auditor General del Estado, Iván Delgado Peralta, señaló que sería muy lamentable que el Congreso del Estado se preste al juego de elegir políticamente al profesionista que será el encargado de la fiscalización de los recursos públicos.

La declaración se hace luego de que, en los últimos días, ha trascendido que el gobernador Héctor Astudillo y el senador Félix Salgado se habrían reunido en Casa Guerrero para palomear a uno de los aspirantes al cargo de auditor. Estado Sobre la hora, va Congreso por nuevos municipios y auditor del estado

“Los diputados en este momento tiene la oportunidad de trascender y pasar a la historia como quienes democratizaron la designación de un funcionario tan importante como lo es el Auditor General del Estado, y pueden designar a la persona más preparada, al que tenga la mejor trayectoria y que cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley”, indicó el aspirante que compareció ante la Junta de Coordinación política a la entrevista correspondiente.

Delgado Peralta mencionó que cuenta con una amplia experiencia laboral en el ámbito privado y en la selección de hace siete años fue el tercero mejor calificado para ocupar el cargo de Auditor Especial, por lo que sabe que tiene la preparación y experiencia para ocupar este encargo, y confió en ser el mejor calificado en este momento, “si no hay mano negra o algún tipo de injerencia política si duda que seré el auditor, de otra forma no, porque yo no tengo padrino político”.

Mencionó que de forma personal ha presentado un proyecto integral de trabajo que está fundamentado en la agenda 20-30 de la ONU, que en su apartado 16 habla de combatir y evitar la corrupción en todas sus formas.

El proyecto de trabajo presenta estrategias de mejora en los sistemas de auditoría, que se realizarían por medios netamente electrónicos que evitarían la posibilidad de corrupción, que se genera cuando interfiere la mano del hombre.

Cabe resaltar que organizaciones de contadores y abogados han denunciado que al menos la mitad de los aspirantes que fueron enlistados por el Congreso del estado como Aspirantes al cargo de Auditor no cumplen el requisito legal de estar al menos dos años separados de cargos públicos en el gobierno estatal