Congreso a favor del cese de la Fiscal de Guerrero

El nombramiento de Gabriel Alejandro Hernández, vicefiscal de Investigación como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), dejó fuera de la representación social, momentáneamente, a la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón quien se rebeló el cese como titular que realizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

De acuerdo a la Constitución local, será el Poder Legislativo quien ratifique, con la mayoría de legisladores de Morena, u objete con sus 22 diputados, la petición que la mandaría estatal envió al Congreso.

Con fundamento en el artículo 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, numeral 7, establece que el fiscal general podrá ser removido por el gobernador del estado por las causas graves realizadas.

En Guerrero la legislatura local cuenta con 46 diputados, de los cuales Morena suma el 45 por ciento de la representación, y supera, con el respaldo, en esta ocasión del PRI, las dos terceras partes que se requieren para destituir a la Fiscal. Juntos suman 31 votos para frenar cualquier intento de la Fiscal para mantenerse en el cargo.

Lee también: Fiscal de Guerrero apelará su destitución

Las bancadas en el Congreso están conformadas por 22 diputados de Morena, 9 del PRI, 9 del PRD, 3 sin partido, 1 del Verde, 1 del PT y 1 del PAN.

El líder de Morena Jacinto González y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, la morenista Gloria Citlali Calixto Jiménez, por separado dieron su respaldo a la decisión de Evelyn Salgado.

El líder de Morena en el estado dijo en entrevista que “ya tomó la decisión la gobernadora y la vamos a respetar”.

Sandra Luz Valdovinos Salmerón dijo que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso de Guerrero. /Foto: Cortesía @fiscaliaguerrero

Con ello, Sandra Luz no contaría con los votos suficientes para poder objetar la remoción que planteó la gobernadora. Y es que en voz de Héctor Apreza Patrón líder de la bancada tricolor no defenderán a la ex fiscal, por lo que se tiene un 67 por ciento de votos en contra de la objeción de la ex titular.

De acuerdo con la Constitución local, la determinación de la gobernadora de remover a la fiscal se consumará en automático en los 10 días hábiles siguientes, es decir al finalizar marzo, en caso de que no se convoque a una sesión extraordinaria para decidir el futuro de la destituida fiscal.

Esto, si en ese plazo el Congreso no objeta esta determinación con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, es decir, 33 diputados.

Para permanecer en el cargo Sandra Luz requiere de 32 votos a favor de los 46, pero sin contar los de otras bancadas tiene 31 en contra que son más de las dos terceras partes de los legisladores del congreso local.

La mañana del viernes, militares que fungen como escoltas de Valdovinos Salmerón, sacaron algunas maletas y varias pertenencias que tenían en la representación social con sede en Chilpancingo, reveló un empleado de la Fiscalía que pidió omitir su identidad por temor a represalias.

La mandataria estatalconfirmó a través de un mensaje en redes social.es, las renuncias de funcionarios del gobierno del Estado. /Foto: Cortesía @EvelynSalgadoP

“Sacaron sus maletas” situación que consideró “inusual porque ellos ya tenían como hotel las instalaciones” de la Fiscalía y “muy aprisa las subieron a la suburban que trae ella”, dijo la fuente.

Estado AMLO respalda a Evelyn Salgado ante destitución de funcionarios

Por la mañana, en la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero, fue presentado el vicefiscal como encargado de despacho y debido a que fue cesada del cargo, la teniente coronel no estuvo en la sesión que encabezó la mandataria estatal.

A la par de la designación del encargado de despacho, se sumó la jornada de movilización que realizaron centenares de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el Congreso del estado con sede en Chilpancingo, donde apoyaron la decisión de la gobernadora para destituir a la Fiscal Sandra Luz Valdovinos y exigieron que el Poder Legislativo también la respalde.

Los normalistas llegaron a bordo de varios autobuses que mantienen retenidos y luego bajaron bocinas y banderas para iniciar su protesta donde incluyeron realizar pintas al inmueble para demandar justicia por la muerte de su compañero Yanqui Khotan Gómez Peralta.

Estado Vicefiscal Gabriel Alejandro asume representación de la FGE

Los estudiantes acusaron que la Fiscal tuvo una participación activa en la criminalización de sus compañeros que fueron asesinados, pues desde esta institución se realizaron la siembra de evidencias falsas como un arma droga y cervezas, por ello no debe regresar a dirigir la Fiscalía.

Entre las demandas que hicieron los oradores, se planteo que se separara del cargo a los secretarios de Seguridad y el General de Gobierno, así como a la Fiscal a quienes señalaron de ser parte del discurso que trató de evidenciar que Yanqui Khotan portaba armas y disparó primero a los policías. Los dos funcionarios presentaron renuncia, sólo la fiscal estableció que apelaría la decisión de la gobernadora de removerla ante el Congreso del Estado para exigir su derecho a la legítima defensa.

Este viernes también el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en torno a la renuncia de sus funcionarios y la destitución de la Fiscal General del Estado, que dijo tiene su derecho a salvo pero debe reunir los votos de dos terceras partes del Congreso para poder apelar.

Estado Escoltas de Sandra Luz sacan sus pertenencias de la FGE

No militarizar

La madre del joven fallecido y el Centro de derechos de las víctimas “Minerva Bello” demandaron al gobierno del estado no militarizar los cargos que quedaron vacantes con la renuncia de los funcionarios y la destitución de la Fiscal.

“En calidad de víctimas indirectas, así como los normalistas sobrevivientes de los ataques de la noche del 7 de marzo del 2024 y El Centro Minerva Bello pedimos a las organizaciones sociales y a la sociedad guerrerense en general a exigir juntos la desmilitarización de las instituciones de impartición de seguridad y justicia”.

Se resaltó que “El estado de Guerrero por su historia es sensible a la presencia de militares, y basta con recordar las masacres y desapariciones de las décadas de los 60 y 70 a la fecha, su participación en los vuelos de la muerte, la masacre de Aguas Blancas en 1995, la matanza del Charco en 1998 y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 así como las violaciones a mujeres indígenas por parte de soldados”.

Por ello se considera que la presencia de militares en cargos públicos plantea preocupaciones sobre la separación de poderes, el equilibrio democrático y la transparencia institucional aunado a que puede aumentar el riesgo de que se recurra a la fuerza para abordar problemas que pudieran tener soluciones pacíficas y dialogadas.

Congreso conforma recepción de documento

Al Congreso del Estado, la gobernadora ya envió el ofició correspondiente del cese de Sandra Luz, confirmó el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso local Alejandro Gallardo.

Estado Fiscal Sandra Luz Valdovinos ausente en mesa de coordinación

“Por lo pronto lo que les puedo decir es que vamos a seguir el trámite Constitucional, vamos a ser muy cuidadosos y apegados a la ley. Ya se recibió el documento, recién vamos a iniciar el análisis para ver qué es lo que procede”, comentó.

Sobre el caso, la noche del jueves el Congreso de Guerrero a través de la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política informó por medio de un comunicado el respaldo a “la decisión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para aceptar las renuncias de sus cargos a los secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como la remoción de la fiscal general, luego de los hechos acontecidos el pasado 7 de marzo”.

El cese de la funcionaria se originó a raíz de la dilación en la aplicación de la ley por el caso de la muerte del estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta.