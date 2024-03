AMLO respalda a Evelyn Salgado ante destitución de funcionarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que pidió a la Fiscalía General de la República que investigue a todos los que pudieran tener alguna relación con el crimen del normalista de Ayotzinapa, incluido en esto al ex secretario de Seguridad, Rolando Solano, quien ya renunció al cargo .

López Obrador indicó que inicialmente se quiso construir una mentira sobre el caso y comparó al incidente con el tema de los 43 y la llamada Verdad Histórica que complicó el proceso de investigación, sin embargo resaltó que como en este gobierno no son iguales, el gobierno federal intervino para investigar y encontró que el joven fue asesinado y que se cometió un abuso de autoridad, “Se va a investigar a todos, está abierta la investigación”, respondió cuando le cuestionaron si el ex secretario será investigado.

“Hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, nos metimos a investigar y se encontró en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero”.

“Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad, otra cosa no caemos en provocación”.

Respaldo a la Gobernadora

El presidente en su conferencia que ofreció desde Baja California Sur, mandó un mensaje de respaldo a la gobernadora, “La gobernadora de Guerrero no está sola”, estableció que tiene todo el respaldo del gobierno federal y apoyo en este caso.

Confirmó que la mandataria tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno y también están solicitando que el congreso de conformidad con la constitución lleve a cabo el cambio de la fiscal Estatal, “porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad”.

Fiscal tiene derechos a salvo

Sobre el anuncio de la Fiscal del estado que anunció que recurrirá al Congreso para impugnar su destitución, el presidente indicó que ella tiene todos su derecho de hacerlo, “está muy claro en la Constitución de Guerrero que la gobernadora tiene la facultad de removerla y quién decide es el Congreso de Guerrero si no está de acuerdo en la remoción, con dos terceras partes que voten que no estén de acuerdo, no puede la gobernadora”.

Finalmente el presidente se refirió al tema de los 43 e insistió en que quiere seguir teniendo comunicación con los padres de los desaparecidos pero de manere directa con ellos, sin intermediarios, y volvió a descalificar al abogado el que dijo que fue quien mandó tumbar la puerta de palacio nacional y luego de eso quería dialogar.