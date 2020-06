Confirma SSP fallecimiento de cuatro elementos por posible Covid-19

El secretario de seguridad Pública Estatal David Portillo Menchaca confirmó que durante el último mes, cuatro elementos de la policía estatal han fallecido a causas de enfermedades respiratorias, en dos de estos se confirmó la presencia de Covid-19 y en dos aún se espera el resultado de los estudios.

El funcionario estatal acudió este martes al municipio de Eduardo Neri para atender el bloqueo carretero que realizaron un grupo de campesinos que demandan revisar los listados del programa de fertilizante para incluir a cientos de productores que fueron excluidos. Estado El gobernador Héctor Astudillo Flores da positivo a Covid-19

Precisó que de los dos elementos que se tiene confirmado el contagio de Covid, uno estaba destacamentado en la zona norte el estado y el otro en la región de la Costa Grande y en ninguno de los casos se ha podido establecer el origen del contagio, y aclaró que el contagio debió ser fuera del centro de trabajo.

El encargado de la seguridad en el estado señaló que adicionalmente a estos cuatro compañeros que perdieron la vida se tiene un total de 23 elementos que se han diagnosticado como positivo al contagio y 54 con sospecha de haber contraído el Covid-19, cuya enfermedad, aclaró, la contrajeron fuera de sus centros de trabajo.

Portillo Menchaca dijo que tras estos casos y luego de que el gobernador Héctor Astudillo Flores resultó infectado por Covid-19, se someterá a una segunda prueba como prevención.

"Yo ahorita no tengo ningún problema, sin embargo me la voy a realizar nuevamente, pero yo no tengo ningún problema, ninguna afectación y nos hemos cuidado mucho", manifestó.