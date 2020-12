Aumentan consultas psicológicas por estrés y ansiedad

El estrés y los ataques de ansiedad durante la emergencia sanitaria por Covid-19 han provocado un aumento significado del 40 por ciento en las consultas virtuales y presenciales con psicólogos expertos en el tema, toda vez que, de no ser tratados estos problemas generan complicaciones al interior de las familias, en el entorno laboral y con la sociedad.

La psicóloga, María del Carmen Rebolledo, señaló que, desde marzo pasado de cada diez consultas que realiza, por lo menos ocho tienen que ver con ansiedad y exceso de estrés derivado del confinamiento, miedo a enfermarse de coronavirus o que algún familiar pierda la vida por esta enfermedad.

“Es algo real, no es un juego, las personas que no padecían de estrés ni de ansiedad lo están enfrentando, no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa, encerrados, y los que salen lo hacen con miedo de contraer el virus, esto aumenta la enfermedad y debe ser tratada antes de que se salga de control”, dijo la doctora.

Asimismo, el psicólogo Noé González Martínez, indicó que, la mayoría de los pacientes que atiende han presentado temor y preocupación por su salud, problemas para dormir o comer, agravamiento de otros problemas de salud crónicos e incluso aumento en el consumo del tabaco, alcohol u otras drogas como la marihuana y cocaína.

“Estamos atendiendo en mayoría de forma virtual para cuidarnos todos, pero tenemos casos donde la gente no puede dormir, se le quita el hambre y hasta consumen drogas, es lo que se debe tratar, tienen que buscar a un profesional y no pretender resolverlo solos porque es ahí cuando se sale de control”, señaló.

Cabe mencionar que, estos padecimientos también han provocado problemas al interior de las familias y en pareja, por ello la importancia de atenderlos a tiempo aun con todas las dificultades que puedan presentarse.

Ambos profesionales de la salud mental, quienes trabajan en Acapulco, recomendaron a la población con problemas de estrés u ansiedad a que, se mantengan en contacto con sus familiares vía electrónica, que hablen todos los días con ellos, busquen hacer ejercicio todos los días y aplicar técnicas de relajación para estar calmados en los momentos más difíciles, aunque en los casos más graves deben acudir a consulta para tener un tratamiento adecuado a cada persona.