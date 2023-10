Comisión de Justicia en Morena aceptó recurso contra alcaldesa

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, reveló que la semana pasada le notificaron la admisión de un proceso en su contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, ello por los señalamientos que se hicieron en su contra a partir de la reunión con una persona armada presuntamente líder de un grupo delincuencial.

La edil indicó que no le preocupa y tiene perfectamente claro la forma en que habrá de responder a este proceso que se equipara con un proceso judicial y en él se garantiza el derecho a la defensa del acusado.

En su mañanera la alcaldesa confirmó que “en efecto, la semana pasada me llegó la notificación sobre la entrada de una queja por parte de esta Comisión de Honestidad y Justicia”.

Señaló que, desde que se postuló como candidata a la presidencia municipal, ha tenido más de 50 denuncias que ha tenido que atender y defenderse y en todas al final se le ha dado la razón, “obviamente, se da la entrada como parte de un derecho que tienen que asumir cualquiera y mi derecho ahí es defenderme”.

La edil indicó que por el mismo tema de la filtración del vídeo en que se encuentra dialogando con una persona armada, ella decidió alejarse un poco de la relación con la gobernadora Evelyn Salgado para no afectar la imagen institucional de Evelyn Salgado, que ha recibido muchas críticas.

Puntualizó que a partir de la filtración de los vídeos se le ha intentado vincular con la delincuencia, pero “hasta ahorita, yo, a mí no se me ha notificado que yo tenga una averiguación previa. Sí, en efecto, yo lo decía fui entrevistada pero no soy iniciada en ningún proceso”, asimismo señaló que hay otros alcaldes que si están señalados en carpetas de investigación y tiene que estar amparados, “en mi caso no estoy amparada ni nada”.

“Tengo una alta responsabilidad y me quedó claro que pues gobernar bien lástima a otros mucho, gobernar sin improvisación, mi gobierno siempre lo he dicho ha sido planeado con un diagnóstico claro, con rutas muy claras y por eso Chilpancingo hoy es otro”, expresó.

ACERCAMIENTO CON SHEIMBAUM

Sobre el diálogo que tuvo con la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que “todavía no estamos en campaña” y como consejera de Morena debe sumar a las directrices del partido, mientras que como alcaldesa acudió como una “cortesía política”.

También reveló que le pidió a Claudia Sheinbaum que “que confiara en mí y que pues estamos más fuertes que nunca y creo que uno como político lo percibe y lo sabes, no necesita que alguien le diga o que le estén informando porque siempre en esa sintonía muchos dicen miles de cosas pero cuando ven los hechos son otras circunstancias”.