Comerciantes exigen que acaben la remodelación del recinto ferial

Un grupo de comerciantes que tradicionalmente rentan espacios en la feria de Chilpancingo, acudieron a la ciudad de México para tratar de llegar a Palacio Nacional e informar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el retraso que se tiene en la reconstrucción del recinto ferial y la negligencia con que ha trabajado la Sedatu.

Los quejosos expresaron preocupación por la falta de avances en la remodelación del recinto y la calidad de los materiales que se están utilizando, además de que es casi un hecho que la obra no estará lista en diciembre para realizar la fiesta tradicional más importante del Estado.

Los chilpancingueños acudieron al zócalo de la capital del país y desplegaron lonas con las demandas de que se agilicen los trabajos de reconstrucción del recinto, también pidieron que se realice una auditoría integral al proceso de construcción, la inversión global de recursos y los tiempos de ejecución de obra.

Cabe señalar que apenas el miércoles pasado albañiles que trabajan en la obra se manifestaron en el propio recinto y en calles aledañas para demandar el pago de salarios que les adeuda la empresa que ejecuta la obra y que tiene dos semanas que no ha cubierto los salarios.

La obra de remodelación de la feria inició en el año 2022 y se acordó que en diciembre se detendrían los trabajos para que se realizara la feria, pero la Sedatu se negó a cumplir con su acuerdo y en diciembre los trabajos continuaron y la feria se realizó sólo utilizando pequeños espacios y las canchas de la colonia Los Ángeles.

El argumento para no detener los trabajos es que ello implicaría una ruptura en el proceso de gestión de los recursos y no se garantizaría la entrega de las instalaciones en el 2023, y aunque no se rompió la gestión, la obra no estará concluida este año y se tiene duda en la posibilidad de ocupar los espacios que tienen un avance importante.