Ciudadanos bloquean calles en repudio a la toma del edificio Alvarez

Usuarios de los servicios que se prestan en el edificio Álvarez en el centro de Chilpancingo, bloquearon la calle 16 de septiembre para exigir al gobierno estatal abrir el inmueble que se encontraba bloqueado por maestros cetegistas que reclaman pago de adeudos salariales.

Personas que buscaban hacer trámites que tiene que ver con la corrección de actas de nacimiento, así como otros que necesitaban hacer pagos en el área de recaudación, se organizaron para exigir ser atendidos y ante la nula respuesta gubernamental decidieron cerrar la calle aledaña al edificio.

La protesta generó momentos de tensión pues mientras los docentes se mantuvieron en la puerta del edificio los usuarios también reclamaban su derecho al uso del inmueble, debido a que muchos vinieron de fuera de la capital a realizar trámites, y les es imposible regresar otro día por el gasto y el tiempo que se pierde.

En el caso del señor Arturo Espíndola, que viajó el domingo desde Ayutla a la capital para realizar la corrección de un acta de nacimiento, lamentó haberse encontrado con la toma del inmueble y no pudo ingresar para entregar la documentación.

Doña María, una señora de 54 años proveniente de Zihuatanejo, indicó que desde las cinco de la mañana llegó para hacer fila pero no pudo entrar debido al cierre del edificio por maestros de la CETEG.

“Llegué desde las cinco de la mañana, nada más que los maestros huevones no se quitan, no dejan entrar a los trabajadores. Uno no tiene el recurso suficiente como para venir cada vez que a ellos se les hinche”, reclamó

Ante a presión de los usuarios, alrededor de la una de la tarde el edificio fue liberado y se espera que los usuarios fueran atendidos, aunque la mayoría del personal ya se había retirado.