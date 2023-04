Ciclo escolar se pasará de "panzazo", dicen padres de familia

El dirigente de la Asociación de Padres y Tutores del Estado de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles, afirmó que fue mínimo el aprovechamiento que se alcanzó en las aulas, pero pese a esto, el ciclo escolar 2022-2023 va a pasar de "panzazo".

En una retrospectiva sobre las secuelas que dejó al proceso de enseñanza-aprendizaje a la niñez guerrerense la pandemia del Covid-19, dijo que debido a que fue un fracaso el modelo educativo a distancia, se reprobaron los dos años y no se ha logrado regularizar el plan de estudios.

Reprochó que el magisterio guerrerense no jaló parejo y no hubo avances sustanciales en la recuperación del calendario escolar, en gran parte, porque el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, no aplica la normatividad para que los maestros cumplan con su horario de trabajo.

Además, el ausentismo, las protestas y los recurrentes programas de actualización que se imparte a los trabajadores de la educación, han originado una laguna en el conocimiento de los alumnos y se verán afectados, principalmente, los que ingresen a la secundaria o la preparatoria, dijo Díaz Ángeles.

Pese a todo esto, admitió que no todo fue negativo y finalmente el año lectivo no se reprobó y se va a pasar de "panzazo", que de ninguna manera es bueno, porque aunque hay alumnos en quinto grado, por increíble que parezca, no saben leer y en matemáticas están reprobados.

Para colmo, viene el mes de la flojera, porque se suspenden clases por el día del niño, el día del trabajo y el de las madres, así que, literal, no habrá clases en el mes de mayo y se perderá otro tiempo más del calendario escolar, en detrimento del aprovechamiento de la niñez guerrerense.