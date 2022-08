Cetegistas desquiciaron vialidades en la capital

Maestros de la coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, bloquearon calles del centro de la ciudad y generaron un severo caos vial, demandan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que cumpla acuerdos que se han tomado en las mesas de trabajo.

El dirigente de la Ceteg, Héctor Torres Ocampo, estableció que aunque en las mesas de trabajo se han tomado acuerdos con claridad y transparencia, las áreas operativas de la Secretaría de Educación Guerrero no los respetan y hacen lo contrario.

La protesta abarcó las avenidas Guerrero y Juárez, así como las calles Galeana y Galo Soberón, entre otras del centro de la capital, y empezaron la manifestación alrededor de la una de la tarde que es el momento en que empiezan las horas pico del tráfico.

En entrevista, el secretario general de la CETEG, Héctor Torres Solano, criticó que hasta el momento no se haya cumplido el acuerdo de la comisión tripartita SEP-SEG-CETEG, que tiene que ver con la revisión y validación del proceso de claves bajas, con el que maestros que están percibiendo salarios muy bajos.

"Ellos iban a revisar en dónde era procedente y dónde no, y dónde se podía subsanar, y hoy, hasta este momento no se ha hecho, tan es así que se canceló una mesa del día martes porque los funcionarios no hicieron el trabajo que les habían encomendado".

Otro tema es el que tiene que ver con el proceso de cambios de asignación en el que también hay muchas irregularidades y violaciones de los derechos de los trabajadores, por lo que la Ceteg estará radicalizando sus acciones en los próximos días.

"Nosotros no tenemos prisa, hoy estamos iniciando movilizaciones y será responsabilidad de las autoridades lo que ocurra en los próximos días, porque nosotros hemos accedido al diálogo, y ellos cancelan las mesas, hemos firmado minutas y ellos no las cumplen, entonces ellos son quienes generan que haya movilización",

Entre las exigencias del magisterio están las renovaciones de contratos, regularización de claves bajas, transparencia en el proceso del cambios de adscripción y una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.